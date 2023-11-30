Зеленський та Шольц обговорили подальшу оборонну співпрацю

Крім того, президент України подякував Німеччині за потужний "зимовий" оборонний пакет, включно з чотирма системами IRIS-T.

Президент України Володимир та канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорили подальшу оборонну співпрацю.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

“Обговорили подальшу оборонну співпрацю. Вдячний за потужний “зимовий” оборонний пакет від Німеччини, включно з чотирма системами IRIS-T, і за багаторічну програму фінансової допомоги. Це найкращі сигнали неослабної підтримки Німеччини. Дуже ціную те, що всі наші домовленості виконуються”, - написав президент.

Він зазначив, що сторони обговорили ситуацію на полі бою. Зокрема, Зеленський розповів про ранкове відвідання Куп'янська, а також Херсона, Миколаєва та Одеси напередодні. Також розказав про ситуацію в Чорному морі, функціонування "зернового коридору" та про зусилля, необхідні для подальшого захисту цивільного судноплавства.

Зеленський подякував за участь Німеччини в імплементації Формули миру, зокрема за участь радника у зустрічі на Мальті та готовність узяти участь у наступній зустрічі.

Глава держави також наголосив на важливості забезпечення єдності всередині Європейського Союзу щодо схвалення переговорів про приєднання України та виділення 50 млдр євро допомоги на наступні роки.