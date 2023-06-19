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Зеленський та Сунак обговорили оборонні потреби України

19 червня 2023, 13:13
Зеленський та Сунак обговорили оборонні потреби України
Фото: Google
Політики говорили про розширення спроможностей української армії на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр Великої Британії Ріші Сунак провели телефонну розмову 19 червня, в якій зокрема говорили про допомогу ЗСУ та саміт НАТО.

Про це повідомили в Офісі президента України.

Зеленський під час розмови з Сунаком докладно розповів йому про перебіг бойових дій.

"Співрозмовники обговорили оборонні потреби України, подальшу співпрацю щодо розширення спроможностей української армії на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї", – йдеться в повідомленні ОП.

Український лідер також подякував британському прем’єру за організацію конференції з відновлення України, яка відбудеться в Лондоні 21-22 червня, та за лідерську роль Британії в консолідації міжнародної підтримки України.

Зеленський та Сунак скоординували позиції напередодні саміту НАТО, що відбудеться в липні у Вільнюсі. Президент України наголосив на важливості надання державі конкретних перспектив членства в Альянсі. Сторони також обговорили кроки з реалізації української формули миру та підготовки гарантій безпеки для держави.

Зеленський розповів Сунаку і про нарощування росією виробництва ракет із використанням західних компонентів. Український лідер наголосив на необхідності посилення санкційного тиску.

Британіявійна в Українівійськова підтримкаросія окупанти

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