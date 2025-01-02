Зеленський: Трамп спроможний бути вирішальним у цій війні

Український президент вже мав декілька розмов з Трампом.

Новообраний американський президент Дональд Трамп може бути вирішальним у завершенні війни росії проти України.

Він може допомогти зупинити російського диктатора путіна, сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю в ефірі телемарафону.

"Трамп може бути вирішальним. Для нас це найголовніше. Він, його якості, вони такі є. Він спроможний бути вирішальним у цій війні. Він спроможний зупинити путіна, справедливіше сказати, допомогти нам зупинити путіна. Він це може", - заявив Зеленський.

Він додав, що що у нього вже було декілька розмов з Трампом.

"Він, я вважаю, що сильний та непердбачуваний. Я хотів би, щоб непередбачуваність Трампа стосувалася Росії. Я вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну. Я вважаю, що це правда", - зазначив Зеленський.

За його словами, будь-які гарантії безпеки без США — слабкі гарантії безпеки для України.

"Трамп спроможний зупинити путіна, справедливіше сказати, допомогти нам зупинити путіна" - додав глава держави.

Він також вваєа, що якщо говорити про миротворчий контингент, то потрібно говорити не тільки людей, а й флот та повітря.

"Ми повинні мати відповідну фактичну зброю, фактичну армію, фактичний пакет далекобійних можливостей, що зупинить путіна", - додав Зеленський.

Президент додав, що одне з важливих досягнень України у 2024-му — зрив трьох операцій рф по окупації Харкова, Сум та Запоріжжя, а на Сході на сьогодні зосереджено найбільше російський військових.

"Зробимо все можливе для стабілізації фронту в січні", - підсумував він.