Зеленський: Трамп вирішить питання "Північного потоку-2" на користь України

"Ми вже розуміємо, що, крім Данії, вся Європа буде підтримувати будівництво "Північного потоку". Нема чого приховувати. Це як повернення Росії до ПАРЄ – питання вирішено вже давно, дуже давно"

Президент Володимир Зеленський сподівається на допомогу президента США Дональда Трампа у протидії будівництву газопроводу "Північний потік-2".

"Ми вже розуміємо, що, крім Данії, вся Європа буде підтримувати будівництво "Північного потоку". Нема чого приховувати. Це як повернення Росії до ПАРЄ – питання вирішено вже давно, дуже давно. Політики спекулюють цією темою і щодо повернення до ПАРЄ, що це при нас сталося, чи "Північний потік". Нас ніхто не запитує", – заявив Зеленський, інформує "Українська правда".

За його словами, ані канцлер Німеччини Ангела Меркель, ані президент Франції Еммануель Макрон не будуть впливати на продовження будівництва "Північного потоку".

"Тому що на них впливає дуже сильно їхній локальний бізнес. Вони нічого з цим зробити не зможуть", – вважає президент.

"Тому єдине рішення цього питання – у мене буде зустріч у США з президентом Америки. Це єдина людина, яка, я впевнений, вирішить це питання у бік України", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" попередив про можливість повного припинення транзиту газу через Україну "не тільки у першому кварталі 2020 року, а взагалі після закінчення 2019 року".