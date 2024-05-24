Зеленський у Харкові провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні

Окрема увага – забезпеченню житлом наших людей, переміщених із територій Харківщини, що зазнають ворожих обстрілів, зауважив Зеленський.

Президент Володимир Зеленський прибув у Харків, де провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону.

Про це глава Української держави повідомив у Telegram-каналі.

"Сьогодні в Харкові. Провів нараду щодо оперативної обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону. Доповіді щодо оборони області, зокрема на Вовчанському напрямку, відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Окрема увага – забезпеченню житлом наших людей, переміщених із територій Харківщини, що зазнають ворожих обстрілів", – розповів Зеленський.

За словами президента, усе місто, уся Харківщина заслуговують на підтримку, вдячність, повагу – як і кожна українська громада, кожна людина, яка не підкорюється ворогу та робить усе, щоб зберегти життя.