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ПОЛІТИКА

Зеленський у ПАРЄ закликав створити трибунал для путіна

26 червня 2025, 09:43
Зеленський у ПАРЄ закликав створити трибунал для путіна
Зеленський закликав Раду Європи – організацію, на платформі якої буде створений трибунал, – до розбудови такого суду, який матиме історичну вагу.

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських політиків розбудувати "трибунал проти путіна", щоб його рішення стали історичним аналогом Нюрнберзького процесу.

Про це він заявив у ніч проти четверга у Страсбурзі, після підписання угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

Зеленського, який прибув до Страсбурга зі значним запізненням після саміту НАТО у Гаазі, зустріла повна зала Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), а європейські депутати, після повідомлення про підписання угоди щодо трибуналу, зустріли українську делегацію оваціями. Президент України своєю чергою подякував депутатам ПАРЄ за підтримку ідеї створення спецтрибуналу.

"Ви чітко показали, що російський напад на Україну – це напад на всю Європу. І це саме так! Це війна проти нашого спільного способу життя", – заявив він.

Зеленський закликав Раду Європи – організацію, на платформі якої буде створений трибунал, – до розбудови такого суду, який матиме історичну вагу.

"Світ ніколи не забуде про Нюрнберг", – зазначив він, а також провів аналогію з іншим спеціальним судом, що був створений у Європі у 1990-х – Міжнародним кримінальним трибуналом щодо колишньої Югославії (МКТЮ). "Тоді знову Європа та її партнери забезпечили, щоби правосуддя було вчинене. Цього разу – в Гаазі".

"Зараз потрібно зробити те саме стосовно російської агресії проти України. Цей злочин має бути засуджений чітко і однозначно. Світ потребує чесного історичного вердикту, щоб усі відповідальні за цю війну понесли відповідальність", – звернувся до ПАРЄ Володимир Зеленський.

Президент визнав, що підписання угоди з Радою Європи про створення цього суду – це "тільки початок". "Нам треба докласти зусиль, щоб це запрацювало. Щоб кожен російський злочинець стикнувся з правосуддям. Включаючи путіна!" – наголосив він.

Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня у Страсбурзі підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

ПАРЄВладімір ПутінспецтрибуналВолодимир Зеленський

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