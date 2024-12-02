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ПОЛІТИКА

Зеленський: у питаннях Taurus із Шольцом є різні погляди, але робота триває

02 грудня 2024, 20:54
Зеленський: у питаннях Taurus із Шольцом є різні погляди, але робота триває
Джерело: president.gov.ua
Водночас він визнав, що питання далекобійної зброї для України є викликом.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в нього з канцлером Німеччини Олафом Шольцом лишаються розбіжності щодо питання надання Україні крилатих ракет Taurus, але вони працюють над їх подоланням.

Про це він сказав на пресконференції з Шольцом у Києві.

"У нас з Олафом (Шольцом. – ред.) багато спільних поглядів на деякі питання, а є різні погляди на деякі питання. Ми працюємо постійно над тим, щоб в питанні Taurus у нас було більше спільного", – сказав Зеленський.

Водночас він визнав, що питання далекобійної зброї для України є викликом.

Сам Шольц не став коментувати питання про Taurus, нагадавши про значний внесок Німеччини, яка надає не тільки системи ППО, а й артилерію, танки, а також організовує ремонт техніки та бере участь у навчанні українських військових.

Зеленський, відповідаючи на питання про ймовірні поступки, на які має піти росія під час можливих перемовин, сказав, що рф має піти на три букви.

Главу держави запитали, на які поступки має піти рф під час можливих мирних перемовин.

На це він відповів: "На що повинна піти росія? На три букви. Бажано, щоб вона зрозуміла, що вона робить те, що вона робить – вбиває нас, а ми захищаємося і боремося з ворогом".

Зеленський додав, що "поки що наші плани незмінні".  "Авжеж, ми дуже хочемо бути сильнішими, щоб у 2025 році закінчилася ця війна. Вибачте за недипломатичну лексику", – сказав глава держави.

війнаОлаф ШольцTaurusВолодимир Зеленський

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