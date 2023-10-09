Зеленський у вівторок відвідає Румунію

Йоганніс прийме Зеленського, який приїде до Румунії на запрошення румунської сторони, в Котроченському палаці в Бухаресті.

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 10 жовтня, здійснить візит до Румунії – перший з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Про це повідомляє The Guardian.

Йоганніс прийме Зеленського, який приїде до Румунії на запрошення румунської сторони, в Котроченському палаці в Бухаресті.

"Візит підтверджує незмінну безумовну підтримку Румунією України в контексті незаконної війни росії проти нашої держави, а також особливий характер двосторонніх відносин між Румунією та Україною, їхній потенціал та необхідність обговорення на найвищому рівні проєктів та питань, що становлять взаємний інтерес", – йдеться в повідомленні.

Лідери України та Румунії обговорять посилення підтримки Києва в протистоянні російській агресії, безпекову ситуацію в регіоні та в Чорному морі й "необхідні кроки для її врегулювання", а також розвиток двосторонньої співпраці.