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ПОЛІТИКА

Зеленський у вівторок відвідає Румунію

09 жовтня 2023, 20:36
Зеленський у вівторок відвідає Румунію
Йоганніс прийме Зеленського, який приїде до Румунії на запрошення румунської сторони, в Котроченському палаці в Бухаресті.

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 10 жовтня, здійснить візит до Румунії – перший з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Про це повідомляє The Guardian.

Йоганніс прийме Зеленського, який приїде до Румунії на запрошення румунської сторони, в Котроченському палаці в Бухаресті.

"Візит підтверджує незмінну безумовну підтримку Румунією України в контексті незаконної війни росії проти нашої держави, а також особливий характер двосторонніх відносин між Румунією та Україною, їхній потенціал та необхідність обговорення на найвищому рівні проєктів та питань, що становлять взаємний інтерес", – йдеться в повідомленні.

Лідери України та Румунії обговорять посилення підтримки Києва в протистоянні російській агресії, безпекову ситуацію в регіоні та в Чорному морі й "необхідні кроки для її врегулювання", а також розвиток двосторонньої співпраці.

Румуніявізитзеленський

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