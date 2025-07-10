Зеленський: Україна готова щодня збивати до тисячі російських дронів — чекаємо підтримки партнерів

За словами українського президента, росіяни планують запускати по 700−1000 БПЛА на добу.

Президент Володимир Зеленський у четвер, 10 липня, сказав, що Україна знайшла рішення збивати 700−1000 російських дронів щодня дронами-перехоплювачами, але для цього потрібні фінанси партнерів.

"Якщо партнери нас почують, ми все будемо збивати дронами-перехоплювачами… А коли ми розв’яжемо питання з Patriot, то не буде загрози й від балістики", — сказав Зеленський на брифінгу в Римі за підсумками зустрічі «коаліції охочих».

За словами українського президента, росіяни планують запускати по 700−1000 БПЛА на добу й такими атаками диктатор владімір путін хоче дестабілізувати українське суспільство. Проте Україна буде їм відповідати.

"Зараз, якщо наші партери повністю почують усе, що я з ними обговорював — ми все будемо збивати. У нас є рішення — дрони-перехоплювачі, які збивають майже все. Ми зможемо їх масово виробляти", — додав президент.

21 червня Головне управління розвідки України повідомило, що максимальна кількість дронів, якими країна-агресор росія наразі здатна атакувати Україну за одну ніч, становить близько 500 одиниць.