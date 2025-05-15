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Зеленський: "Україна направляє у Стамбул делегацію для переговорів з рф"

15 травня 2025, 17:57
Зеленський:
Зеленський наголосив, що склад російської делегації у Стамбулі свідчить про "несерйозне ставлення" москви до переговорів
Україна відправить делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим до Стамбула для переговорів із росіянами 15 травня.
 
Про це на пресконференції в Анкарі оголосив президент Володимир Зеленський.
 
Зеленський наголосив, що склад російської делегації у Стамбулі свідчить про "несерйозне ставлення" москви до переговорів, оскільки там немає нікого, хто насправді ухвалює рішення в рф.
 
"Тим не менш, незважаючи на достатньо низький рівень російської делегації, але з поваги до президента Трампа, високого рівня делегації Туреччини і президента Ердогана – і все ж таки бажаючи спробувати досягти хоча б перших кроків щодо деескалації, щодо припинення вогню – я вирішив відправити у Стамбул нашу делегацію", – наголосив глава держави.
 
Він уточнив, що на переговори з представниками росії вирушить частина українських посадовців на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим; не буде, серед іншого, голови Служби безпеки і начальника Генштабу.
 
Президент заявив, що сумнівається в результатах переговорів, але висловив сподівання, що росіяни "продемонструють хоч щось".
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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