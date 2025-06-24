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ПОЛІТИКА

Зеленський: Україна здатна виробляти мільйони дронів, але є проблема

24 червня 2025, 16:20
Зеленський: Україна здатна виробляти мільйони дронів, але є проблема
За словами Зеленського, українська промисловість могла б виготовляти близько 8 мільйонів безпілотників різного типу на рік.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська оборонна промисловість має надзвичайно потужний потенціал і може виробляти до 8 мільйонів дронів на рік, однак значна частина виробництва залишається недофінансованою.

Про це він повідомив під час виступу на Форумі оборонних індустрій у Гаазі.

"Потенціал нашого оборонного виробництва перевищує 35 мільярдів доларів. Це майже 1000 військових засобів — від артилерії до передових дронів і ракет. Але близько 40% цього потенціалу не має належного фінансування", — наголосив президент.

За словами Зеленського, українська промисловість могла б виготовляти близько 8 мільйонів безпілотників різного типу на рік, однак фінансування дозволяє реалізовувати лише невелику частину цього потенціалу.

Крім того, президент України звернув увагу міжнародної спільноти на зростання загроз з боку росії, які виходять далеко за межі України. Зокрема, Зеленський повідомив, що українська розвідка має дані про плани Росії розпочати нові військові операції на території країн НАТО.

"Наша розвідка це підтверджує. росія планує нові військові операції на території НАТО. Якщо путіна не зупинити в Україні — його наступна ціль буде у Європі", — заявив глава держави.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте вже попереджав про зростання загрози нападу росії на країни Альянсу протягом наступних п’яти років. За його словами, кремль прискорює виробництво зброї і вже перевершив очікування Заходу щодо темпів мілітаризації.

Зеленський також підкреслив, що з 2030 року росія матиме «великі можливості» для агресії проти країн НАТО, якщо не буде зупинена зараз.

Володимир ЗеленськийвійнадрониНАТО

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