Зеленський уперше в Україні представив план перемоги

Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді України і представив народним депутатам і громадянам план перемоги у війні проти росії.

Президент Володимир Зеленський 16 жовтня представив народним депутатам План перемоги – список потреб і кроків, які потрібні для посилення позицій держави.

Про це було відомо з трансляції , яку можна було побачити у Telegram-каналі президента.

Під час презентації в парламентському залі були головнокомандувач Олександр Сирський, начальник Генштабу, керівники СБУ, ГУР, Служби зовнішньої розвідки, прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Також були присутні глави дипломатичних місій.

П'ять пунктів Плану перемоги

запрошення в НАТО уже зараз

оборона

стримування

економіка

безпека

Перші чотири пункти реалізовуватимуть під час війни – щоб її завершити. П'ятий пункт – після війни, щоб гарантувати безпеку.

Стосовно запрошення України до НАТО президент сказав, що воно може стати фундаментальним для миру. Україна розуміє, що питання членства в Альянсі – це питання майбутнього, але зараз Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програшні.

Другий пункт, оборона, полягає в незворотному зміцненні України проти агресора, реалістичному захисті позицій на полі бою в Україні та – водночас – поверненні війни на територію росіян. Щоб вони відчували, що таке війна і, попри пропаганду, розвертати ненависть у сторону кремля. Є чіткий перелік зброї, а завдяки курській операції стало очевидно, що путін не має сил, коли Україна справді сильно тисне. Ключем до реалізації плану є "успішне продовження операції Сил оборони у визначених районах ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі". Партнери повинні допомогти комплектувати резерви українських бригад, вивести українську ППО на такий рівень, який буде достатнім для захисту населених пункт. Також пункт передбачає спільні зусилля з європейськими сусідами для збиття російських ракет і дронів в межах доступу повітряного щита партнерів. А також – розширення операцій з застосуванням українських ракет і дронів, зняття партнерами обмежень на застосування зброї, надання Україні супутникових даних у реальному часі. Цей пункт має таємний додаток, доступний партнерам, які можуть допомогти.

Пункт стримування теж має таємний додаток, який отримали США, лідери Великої Британії, Франції. Україна пропонує розмістити на своїй землі комлексний неядерний пакет стримування, достатній для захисту України від будь-якої агресії з боку росії. москва повинна бути змушена або приєднатися до дипломатичного процесу для справедливого завершення війни, або гарантовано втратити можливість продовжувати війну. Пункт передбачає визначення військових цілей у росії, по якому застосують озброєння.

Стратегічний економічний потенціал: в Україні є стратегічно цінні природні ресурси, які посилять або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ. Потрібно використати потенціал покладів природних ресурсів. Таємний додаток отримають лише визначені партнери. Україна пропонує США та визначеним партнерам, зокрема, ЄС, укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного використання економічного потенціалу.

Безпековий пункт: після війни Україна матиме один з найдосвідченіших військових контингентів. Ці бійці володітимуть успішним досвідом застосування західної зброї.

Президент сказав, що План перемоги – це план посилення держави та її позицій, щоб бути достатньо міцними у завершенні війни. Цей план залежить від партнерів і точно не залежить від росії, підкреслив він.