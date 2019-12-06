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Зеленський уперше зустрівся з головою ЄБРР і пообіцяв продовжувати реформи

"Стратегія ЄБРР повністю відповідає пріоритетам України"
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Європейського банку реконструкції та розвитку.
Зеленський уперше зустрівся з головою ЄБРР і пообіцяв продовжувати реформи Фото: president.gov.ua

Зеленський подякував президенту ЄБРР Суму Чакрабарті за те, що банк залишається найбільшим інституційним інвестором України, і запевнив у готовності розвивати співпрацю, повідомляє LB.ua.

Він підкреслив, що стратегія ЄБРР повністю відповідає пріоритетам України, і висловив переконання, що разом наша країна і банк можуть працювати ефективніше. Також Зеленський додав, що Україна цінує співпрацю з міжнародними партнерами - ЄБРР, Світовим банком і Міжнародним валютним фондом. Він нагадав, що вже зустрічався з представниками МВФ і під час зустрічі було відзначено прогрес України у виконанні зобов'язань за програмою Stand-by.

Президент підкреслив, що налаштований на проведення реформ у країні і на боротьбу з корупцією. Для цього, за його словами, необхідні парламент і уряд, яким довіряли б громадяни.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з головою ЄБРР також запевнив, що політика українського уряду залишається незмінною - макроекономічна стабільність, зростання економіки і проведення структурних реформ.

"ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в українську економіку: за час співпраці ЄБРР вклав в Україну 13,5 млрд євро в рамках 427 проектів. У портфелі - проекти розвитку державного сектору, проекти розвитку малого і середнього бізнесу, банківського сектору, енергетики", - йдеться на сайті Кабміну.

"Ми твердо з вами. Це мій 11-й візит в Україну, ми працюємо тут потужною командою. Україна входить в ТОП-5 країн наших партнерів", - сказав у відповідь Чакрабарті.

Сторони обговорили економічну ситуацію в країні, перспективи співпраці з іншими партнерами, а також торкнулися теми реформ в енергетиці, процесу анбандлінга НАК "Нафтогаз України", а також велику приватизацію.

Гройсман також запропонував розглянути можливість проведення загальних зборів ЄБРР в Україні в 2021 році.

Нагадаємо, Адміністрація президента України Володимира Зеленського розмірковує над створенням в Україні двопалатного парламенту.

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12 06 2019 16:30
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