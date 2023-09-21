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Зеленський від імені українського народу отримав премію Atlantic Council

21 вересня 2023, 16:55
Зеленський від імені українського народу отримав премію Atlantic Council
Володимир Зеленський
Даною нагородою відзначають видатних людей, котрі роблять внесок у покращення світу.

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський узяв участь у врученні премії Atlantic Council Global Citizen Awards.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

Зазначається, що найвищу нагороду Atlantic Council присудили та передали главі держави у травні поточного року в Києві. У Нью-Йорку відбулась офіційна церемонія вручення відзнаки.

"Якщо говорити відверто, це не моя нагорода. Цю нагороду я присвячую всім українцям і українкам в уніформі. Я присвячую цю нагороду всім нашим дітям, яких убили російські терористи. Ми ніколи не забудемо цього. Я присвячую цю нагороду всім батькам, матерям, які виховали таких відважних українських солдатів, а також усім вчителям, усім лікарям, які не покинули Україну з початком широкомасштабної війни", — сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що присвячує цю нагороду всім партнерам України: Сполученим Штатам, ЄС, усім сміливим країнам, які були поруч із нами й підтримували.

"Дуже вам дякую! Я присвячую цю нагороду всім людям у світі, які борються за свободу й демократію, як і ми, українці. Слава Україні!" – сказав Президент.

Цьогоріч у Global Citizen Awards 2023 також взяли участь: канцлер Німеччини Олаф Шольц, який отримав відзнаку за значний внесок у забезпечення миру у Європі та протистояння загрозі глобальній демократії з боку росії, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, якого відзначено за лідерство у G7 в контексті зміцнення Глобального Півдня та сприяння міжнародній співпраці, міністр фінансів США Джанет Єллен, яку нагороджено за 40-річну кар’єру економіста, політичне лідерство задля забезпечення стійкої та інклюзивної економіки США й світу.

Захід відвідало близько 700 осіб, зокрема й чинні та колишні глави держав, урядів, посли ООН, представники адміністрації США, керівники глобального бізнесу, ЗМІ та лідери громадської думки.

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