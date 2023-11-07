Президент України Володимир Зеленський сьогодні не приїде до Ізраїлю через витік інформації.

Про це повідомив Times of Israel.

Інформація про приїзд Зеленського просочилася і це призвело до перенесення візиту.

Ізраїльські джерела повідомляють, що візит Зеленського все ще очікується, але дата не відома.

Один із ізраїльських чиновників заявив, що якщо президент Зеленський приїде, його зустрінуть з розпростертими обіймами.