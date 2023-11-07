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Зеленський відклав візит до Ізраїлю через витік інформації

07 листопада 2023, 18:21
Зеленський відклав візит до Ізраїлю через витік інформації
Президент України Володимир Зеленський сьогодні не приїде до Ізраїлю через витік інформації.

Про це повідомив Times of Israel.

Інформація про приїзд Зеленського просочилася і це призвело до перенесення візиту.

Ізраїльські джерела повідомляють, що візит Зеленського все ще очікується, але дата не відома.

Один із ізраїльських чиновників заявив, що якщо президент Зеленський приїде, його зустрінуть з розпростертими обіймами.

Після нападу Хамас надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчукзаявив, що Ізраїль стане більш проукраїнським.
 
Ізраїльзеленський

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