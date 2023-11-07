Зеленський відклав візит до Ізраїлю через витік інформації
07 листопада 2023, 18:21
Президент України Володимир Зеленський сьогодні не приїде до Ізраїлю через витік інформації.
Про це повідомив Times of Israel.
Інформація про приїзд Зеленського просочилася і це призвело до перенесення візиту.
Ізраїльські джерела повідомляють, що візит Зеленського все ще очікується, але дата не відома.
Один із ізраїльських чиновників заявив, що якщо президент Зеленський приїде, його зустрінуть з розпростертими обіймами.
Після нападу Хамас надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчукзаявив, що Ізраїль стане більш проукраїнським.