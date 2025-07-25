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Зеленський відповів, чому не вів діалог щодо закону про НАБУ і САП

25 липня 2025, 12:09
Зеленський відповів, чому не вів діалог щодо закону про НАБУ і САП
Президент погодився, що справедливість важлива
Президент України Володимир Зеленський заявив журналістам, що перед підписанням закону про зміну повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) не обговорював документа через війну.
 
Про це  повідомляє hromadske.
 
"Напевно, треба було робити діалог. Завжди треба комунікувати. Я зосереджений на питанні війни, тому що зараз в Україні питання номер один – це питання війни. Найголовніша проблема – війна. Головний ворог – росія", – сказав глава держави.
 
Він погодився, що, хоч найбільшим викликом є війна, але й "важлива справедливість".
 
"Дуже важливо, що суспільство говорить. Я поважаю думку суспільства. Я вважаю, що це абсолютно нормально – реагувати, коли люди чогось не хочуть, коли людям це не подобається. Люди мають право на те, щоб сказати, що вони думають. Для мене було дуже важливо, щоб ми адекватно почули, відреагували. Люди попросили змін. Ми відреагували", – пояснив Зеленський.
 
Президент також висловився щодо незалежності антикорупційних органів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
 
"Повинні бути дійсно незалежні антикорупційні органи. Але при цьому вони мають відповідати запиту суспільства на справедливість. Мають діяти ефективно й контролювати, що відбувається в самій структурі", – вважає він.
 
Зеленський заявив, що антикорупційні органи не підпорядковуватимуться генеральному прокурору.
 
"Бізнес дуже хотів, щоб були обшуки тільки через судову систему. Це норма про невідкладні обшуки. Як ідея – хороша. Але ця норма зупинила всю правоохоронну систему – не тільки НАБУ, САП, це стосувалося всіх органів. Це прибрали", – пояснив президент.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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