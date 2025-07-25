Зеленський відповів, чому не вів діалог щодо закону про НАБУ і САП

Президент погодився, що справедливість важлива

Президент України Володимир Зеленський заявив журналістам, що перед підписанням закону про зміну повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) не обговорював документа через війну.

"Напевно, треба було робити діалог. Завжди треба комунікувати. Я зосереджений на питанні війни, тому що зараз в Україні питання номер один – це питання війни. Найголовніша проблема – війна. Головний ворог – росія", – сказав глава держави.