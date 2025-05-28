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Зеленський відповів, чи готова Україна до запуску рф 1000 "шахедів" одночасно

28 травня 2025, 11:11
Зеленський відповів, чи готова Україна до запуску рф 1000
Україна використовує різні засоби для збиття дронів - не тільки літаки, а й дрони перехоплювачі, зазначив президент
Президент України Володимир Зеленський не думає, що росіяни дійсно здатні наростити обстріли "Шахедами" до 1000 дронів на добу, однак Україна готова до такого розвитку подій.
 
Про це він сказав на зустрічі з журналістами, яка відбулася 27 травня.
 
Він зазначив, що росіяни намагаються наростити виробництво до 300-350 дронів на добу, і це для них реальний результат, однак планів по виробництву 500 дронів на добу вони зараз досягти не спроможні.
 
"Тому я не сприймаю цифру в 1000, хоча ми повинні зрозуміти, що можна кілька днів накопичувати, і потім буде і така доба. Не можна сказати, що такого не буде", - зауважив президент.
 
Він зазначив, що Україна використовує різні засоби для збиття дронів - не тільки літаки, а й дрони перехоплювачі:
 
"Ми розуміємо, яку кількість "Міражі", F-16 спроможні збити за один виліт і скільки ми можемо їх одночасно використовувати в повітрі. Також ми просуваємося в напрямі перехоплювачів "дрон-дрон"... Це була проблема з "шахедами", які вони запускали на такій висоті, що мобільні вогневі групи не можуть збивати. Ми знайшли цю відповідь в дронах-перехоплювачах".
 
Він також зауважив, що Україна у свою чергу також нещодавно завдала одночасного удару на фронті 400 маленькими дронами, в результаті було знищено понад 40 одиниць ворожої техніки, і українські військові здатні продемонструвати "в рази більше, ніж ця операція".
 
Також президент додав, що Україні теж потрібно мати тисячу дронів, питання лише у виробничих спроможностях.
 
о речі, далекобійних дронів, які складні, – ми можемо застосовувати 100 на добу. Це говорить про те, що "рускіє" почнуть відчувати все це, якщо партнери нам допоможуть. І буде у нас так само, як у "рускіх", 300-500 на добу, – ми дуже близькі до цього. Тобто питання вже не у виробничих спроможностях. Головне, що у нас це вийшло. Питання фінансове", - зазначив він.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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