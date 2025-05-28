Зеленський відповів, чи готова Україна до запуску рф 1000 "шахедів" одночасно

Україна використовує різні засоби для збиття дронів - не тільки літаки, а й дрони перехоплювачі, зазначив президент

Президент України Володимир Зеленський не думає, що росіяни дійсно здатні наростити обстріли "Шахедами" до 1000 дронів на добу, однак Україна готова до такого розвитку подій.

Про це він сказав на зустрічі з журналістами, яка відбулася 27 травня.

Він зазначив, що росіяни намагаються наростити виробництво до 300-350 дронів на добу, і це для них реальний результат, однак планів по виробництву 500 дронів на добу вони зараз досягти не спроможні.

"Тому я не сприймаю цифру в 1000, хоча ми повинні зрозуміти, що можна кілька днів накопичувати, і потім буде і така доба. Не можна сказати, що такого не буде", - зауважив президент.