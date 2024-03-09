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Зеленський відповів на пропозицію Ердогана запросити росію на мирний саміт

09 березня 2024, 10:11
Зеленський відповів на пропозицію Ердогана запросити росію на мирний саміт
Зеленський заявив, що не бачить причин запрошувати представників країни-агресорки.

Туреччина заявила про готовність прийняти у себе мирний саміт щодо війни в Україні, але також хоче запросити представників рф.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Він заявив, що Туреччина від самого початку російської агресії намагається зробити все можливе, щоб врегулювати конфлікт на основі мирних переговорів.

"Ми готові прийняти мирний саміт, до якого залучать і росію", - додав президент Туреччини.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з Ердоганом він обговорив українську формулу миру та проінформував турецького лідера про підготовку саміту миру на рівні лідерів.

"Особлива роль Туреччини заслуговує на те, щоб лідерство вашої держави було проявлено на саміті миру для повної реалізації формули миру", - сказав президент України.

Крім того, президент прокоментував формат, який пропонує Ердоган. Зеленський заявив, що не бачить причин запрошувати представників країни-агресорки.

"Ми не бачимо, як можна запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають. Ми хочемо отримати результат. Результат - справедливий мир для України. Тому спочатку цивілізовані країни розроблять план, а вже потім залучатимуть представників росії, які захочуть справедливого миру", - додав Зеленський.

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