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Зеленський відповів на заклики знизити мобілізаційний вік

14 січня 2025, 16:55
Зеленський відповів на заклики знизити мобілізаційний вік
Спочатку потрібно укоплектувати бригади, наголосив президент
Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозиції стосовно зменшення мобілізаційного віку, які надходять від представників НАТО та інших країн-партнерів.
 
Про це він заявив під час зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.
 
"Ми багато разів чули сигнали щодо віку наших військових, мобілізаційного віку тощо..Я не називатиму конкретну цифру, тому що це небезпечно: у нас більше ста бригад на полі бою, і кожна з цих бригад щоденно потребує укомплектованості", - зазначив глава держави.
 
За його словами, однією з ключових проблем залишається брак необхідної техніки.
 
ехніка - бронетехніка, артилерія, все, що потрібно у кожній бригаді", - сказав Зеленський.
 
Також він зауважив, що у великої кількості бригад обладнання постійно виходить з ладу або потребує ремонту. Зеленський наголосив:
 
"Постійно є якась неукоплектованість. Тому, коли ми кажемо про збільшення кількості наших людей, ще збільшити, ми повинні розуміти, що немає на сьогодні відповідного укомлектування. Ми повинні укоплектувати свої бригади відповідною технікою. Всі ці запити є у наших партнерів. Я думаю, що це найголовніше. Людина повинна бути захищена. Людина повинна бути не просто захищена, а мати відповідну зброю та знання. Мені здається, цим партнери повинні насичувати українську армію передусім".

 

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