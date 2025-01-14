Зеленський відповів на заклики знизити мобілізаційний вік

Спочатку потрібно укоплектувати бригади, наголосив президент

Президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозиції стосовно зменшення мобілізаційного віку, які надходять від представників НАТО та інших країн-партнерів.

Про це він заявив під час зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

"Ми багато разів чули сигнали щодо віку наших військових, мобілізаційного віку тощо..Я не називатиму конкретну цифру, тому що це небезпечно: у нас більше ста бригад на полі бою, і кожна з цих бригад щоденно потребує укомплектованості", - зазначив глава держави.

За його словами, однією з ключових проблем залишається брак необхідної техніки.