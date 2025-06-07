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ПОЛІТИКА

Зеленський відповів Трампу і розкрив деталі атаки на авіацію росії

07 червня 2025, 11:01
Зеленський відповів Трампу і розкрив деталі атаки на авіацію росії
джерело president.gov.ua
Зеленський також закликав міжнародну спільноту, зокрема адміністрацію США, до посилення санкційного тиску.

Президент України Володимир Зеленський різко відповів на заяву колишнього президента США Дональда Трампа, який порівняв війну росії проти України з бійкою дітей на майданчику.

В інтерв'ю програмі This Week на каналі ABC News, глава держави підкреслив, що ситуація набагато серйозніша, ніж може здатися здалеку.

"Він [путін] — не дитина, він убивця, який прийшов у цей парк, щоб убивати дітей", — заявив Зеленський, наголосивши, що порівняння війни з дитячою сваркою є вкрай недоречним.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що росію та Україну потрібно "дати побитися", перш ніж їх розбороняти, і навіть припустив можливість санкцій проти обох сторін. Зеленський у відповідь зазначив, що така позиція може бути наслідком віддаленості від реальних подій: "Справа не в президентові Трампі. Справа в будь-якій людині, яка перебуває за тисячі миль і не може повністю відчути та зрозуміти цей біль".

Крім цього, президент України розкрив нові подробиці успішної операції "Павутина", в результаті якої було пошкоджено близько третини стратегічного бомбардувального флоту росії. За словами Зеленського, під час атаки на ворожі аеродроми українські сили використовували виключно власну зброю — без підтримки або техніки від союзників.

"Я дуже хотів, щоб ми використовували тільки те, що ми виробляємо, і щоб розмежування було дуже чітким", — пояснив він. Для операції застосовували FPV-дрони, які були таємно доставлені вантажівками на територію росії.

Зеленський також закликав міжнародну спільноту, зокрема адміністрацію США, до посилення санкційного тиску на росію, зазначивши, що путін не демонструє жодного бажання до миру.

 

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