Зеленський відповів, від чого залежить новий наступ на фронті – Bloomberg

Президент повідомив, що наразі Сили оборони мають 14 неукомплектованих бригад.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому наразі не відбувається контрнаступ Збройних сил України.

Про це він розповів у інтерв'ю для Bloomberg.

Зокрема, у президента запитали, як довго триватиме патова ситуація, бо здається, що новий контрнаступ України віддалений у часі.

"Це не патова ситуація, це просто проблемна ситуація. Пат - це безвихідь, а проблему можна вирішити, якщо є бажання і є інструменти. У нас є бажання. А інструменти не прийшли, як-то кажуть. Тобто, у нас стоять бригади без зброї. У нас стоїть резерв. У нас стоїть 14 бригад неукомплектованих, у яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували, про яку говорили - пакети повинні приходити, але вони йдуть, на жаль, повільно", - наголосив Зеленський.