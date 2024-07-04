Зеленський відповів, від чого залежить новий наступ на фронті – Bloomberg
04 липня 2024, 15:07
Президент повідомив, що наразі Сили оборони мають 14 неукомплектованих бригад.
Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому наразі не відбувається контрнаступ Збройних сил України.
Про це він розповів у інтерв'ю для Bloomberg.
Зокрема, у президента запитали, як довго триватиме патова ситуація, бо здається, що новий контрнаступ України віддалений у часі.
"Це не патова ситуація, це просто проблемна ситуація. Пат - це безвихідь, а проблему можна вирішити, якщо є бажання і є інструменти. У нас є бажання. А інструменти не прийшли, як-то кажуть. Тобто, у нас стоять бригади без зброї. У нас стоїть резерв. У нас стоїть 14 бригад неукомплектованих, у яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували, про яку говорили - пакети повинні приходити, але вони йдуть, на жаль, повільно", - наголосив Зеленський.
Він висловив вдячність Конгресу США за підтриману додаткову підтримку обсягом 60,8 млрд доларів, але підкреслив, що допомога повинна потрапити на фронт.
"Ми не можемо говорити просто про контрнаступальні дії. Нам сьогодні треба захистити те, що в нас є. Ми хочемо відповідні контрнаступальні дії тоді, коли ми готові. Ми готові тоді, коли надходить зброя. Її сьогодні немає", - констатував Зеленський.
На запитання, коли буде контрнаступ ЗСУ Зеленський відповів: коли Сили оборони України отримають усе необхідне обладнання, стосовно якого раніше голосував Конгрес США і яке підтримали європейські лідери.
"А графік - я не знаю. Ніхто не знає. На жаль. І це найбільша трагедія цієї війни між рішенням і реальним фактом", - заявив президент.
Він сказав, що проходить багато часу від ухвалення рішення до фактичного потрапляння допомоги до українських військових, і через цю довгу підготовку росіяни можуть розуміти, що буде далі.