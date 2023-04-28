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Зеленський відреагував на масовану атаку і показав її наслідки

28 квітня 2023, 09:13
Зеленський відреагував на масовану атаку і показав її наслідки
Фото: УНН
Глава держави висловив співчуття родинам загиблих.

Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану нічну атаку російської армії вночі 28 квітня. Він назвав росію державою-терористкою та наголосив, що "не дамо жодному окупанту уникнути відповідальності".

Про це глава держави написав у Telegram-каналі.

За словами Зеленського, в Умані на Черкащині російські ракети пошкодили близько 10 багатоквартирних будинків. В одній багатоповерхівці повністю знищено під'їзд.

"Цієї ночі ворог знову атакував Україну ракетами та БПЛА. Мішені терористів – мирні люди та об’єкти. Унаслідок ракетного удару по Умані пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинки. Під завалами залишаються люди. На жаль, є постраждалі та загиблі, серед них дитина. У Дніпрі обстріл терористів забрав життя дитини. Мої співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких через російський терор", - йдеться у дописі президента.

Зеленський наголосив, що терор рф отримає справедливу відповідь від України та світу за свої дії. Також він подякував українським військовим за захист українців.

"Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни і людей наближає державу-терориста лише до провалу й покарання, а не навпаки, як вони думають. Ми не забудемо жоден злочин, не дамо жодному окупанту уникнути відповідальності", - наголосив український президент.

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