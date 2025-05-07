Зеленський відреагував на нічний удар окупантів по Україні
07 травня 2025, 13:53
Зеленський зазначив, що двічі під ударами був Київ.
За ніч окупанти випустили по території України 4 балістичні ракети та 142 дрони.
Про це у Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.
"За ніч росіяни випустили 4 балістичні ракети та 142 дрони, половина із них - "Шахеди". Ще десятки безпілотників у нашому небі", - зауважив глава держави.
Зеленський зазначив, що двічі під ударами був Київ.
"Спершу балістика, на ранок - дрони. Зараз усі служби на місцях, допомагають людям. Станом на цей час відомо про 7 поранених, серед них 4 дітей. На жаль, є загиблі - жінка та її син", - нагадав президент.
Крім того, з вечора "було багато ударів по Запоріжжю, Донеччині, Житомирщині, Херсонщині, Дніпровщині", всюди спрацювали рятувальники.
"Після удару російською балістикою по Великій Чернеччині на Сумщині росіяни почали застосовувати ще й авіабомби, обстрілювали цю місцевість. Саме тоді, коли тривали рятувальні роботи", - підкреслив Зеленський.
Він наголосив, що лише відчутне посилення тиску на росію та зміцнення санкцій можуть дати дорогу дипломатії.
"Будь-які заходи, що позбавлять агресора ресурсів для ведення війни, мають бути застосовані заради тривалого миру. Дякую партнерам, які розуміють це та допомагають. Дякую кожному, хто допомагає Україні з ППО. росія повинна відповідати за те, що робить", - зазначив глава держави.