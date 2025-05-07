Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський відреагував на нічний удар окупантів по Україні

07 травня 2025, 13:53
Зеленський відреагував на нічний удар окупантів по Україні
Зеленський зазначив, що двічі під ударами був Київ.
За ніч окупанти випустили по території України 4 балістичні ракети та 142 дрони.
 
Про це у Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.
 
"За ніч росіяни випустили 4 балістичні ракети та 142 дрони, половина із них - "Шахеди". Ще десятки безпілотників у нашому небі", - зауважив глава держави.
 
Зеленський зазначив, що двічі під ударами був Київ.
 
"Спершу балістика, на ранок - дрони. Зараз усі служби на місцях, допомагають людям. Станом на цей час відомо про 7 поранених, серед них 4 дітей. На жаль, є загиблі - жінка та її син", - нагадав президент.
 
Крім того, з вечора "було багато ударів по Запоріжжю, Донеччині, Житомирщині, Херсонщині, Дніпровщині", всюди спрацювали рятувальники.
 
"Після удару російською балістикою по Великій Чернеччині на Сумщині росіяни почали застосовувати ще й авіабомби, обстрілювали цю місцевість. Саме тоді, коли тривали рятувальні роботи", - підкреслив Зеленський.
 
Він наголосив, що лише відчутне посилення тиску на росію та зміцнення санкцій можуть дати дорогу дипломатії.
 
"Будь-які заходи, що позбавлять агресора ресурсів для ведення війни, мають бути застосовані заради тривалого миру. Дякую партнерам, які розуміють це та допомагають. Дякую кожному, хто допомагає Україні з ППО. росія повинна відповідати за те, що робить", - зазначив глава держави.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

Про майбутнє американських баз в Європі. Сили США в Європі є незамінними – генерал Веслі К. Кларк
Політика
Про майбутнє американських баз в Європі. Сили США в Європі є незамінними – генерал Веслі К. Кларк
Переклад iPress – 07 травня 2025, 15:05
росія готується до більшої війни. Розрахунок на США? – Мінна Аландер
Політика
росія готується до більшої війни. Розрахунок на США? – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 травня 2025, 12:23
Небезпека для Мерца. Трамп вже підставив нового канцлера Німеччини – Politico
Політика
Небезпека для Мерца. Трамп вже підставив нового канцлера Німеччини – Politico
Переклад iPress – 07 травня 2025, 00:18
TikTok і
Політика
TikTok і "месія" для румунської діаспори. Вибори в Румунії – нова загроза для держави – Politico
Переклад iPress – 06 травня 2025, 15:05
Діти-смертники. Нова зброя росії в Україні – New Lines
Cуспільство
Діти-смертники. Нова зброя росії в Україні – New Lines
Переклад iPress – 06 травня 2025, 12:35
Ескалація бойових дій та повітряна війна. Українські запаси ракет класу
Cуспільство
Ескалація бойових дій та повітряна війна. Українські запаси ракет класу "земля-повітря" критично низькі – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 травня 2025, 23:14
Одноразові агенти. Як росія використовує онлайн-вербувальників для саботажу в Європі – The Guardian
Політика
Одноразові агенти. Як росія використовує онлайн-вербувальників для саботажу в Європі – The Guardian
Переклад iPress – 05 травня 2025, 16:48
Українські вибори стали б подарунком для росії. Як треба боротися із цією російською пропагандою – Андреас Умланд
Політика
Українські вибори стали б подарунком для росії. Як треба боротися із цією російською пропагандою – Андреас Умланд
Переклад iPress – 05 травня 2025, 11:37
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється