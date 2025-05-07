Зеленський відреагував на нічний удар окупантів по Україні

Зеленський зазначив, що двічі під ударами був Київ.

За ніч окупанти випустили по території України 4 балістичні ракети та 142 дрони.

Про це у Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

"За ніч росіяни випустили 4 балістичні ракети та 142 дрони, половина із них - "Шахеди". Ще десятки безпілотників у нашому небі", - зауважив глава держави.

Зеленський зазначив, що двічі під ударами був Київ.

"Спершу балістика, на ранок - дрони. Зараз усі служби на місцях, допомагають людям. Станом на цей час відомо про 7 поранених, серед них 4 дітей. На жаль, є загиблі - жінка та її син", - нагадав президент.

Крім того, з вечора "було багато ударів по Запоріжжю, Донеччині, Житомирщині, Херсонщині, Дніпровщині", всюди спрацювали рятувальники.

"Після удару російською балістикою по Великій Чернеччині на Сумщині росіяни почали застосовувати ще й авіабомби, обстрілювали цю місцевість. Саме тоді, коли тривали рятувальні роботи", - підкреслив Зеленський.