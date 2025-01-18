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Зеленський відреагував на обстріл Києва та Запоріжжя

18 січня 2025, 15:53
Зеленський відреагував на обстріл Києва та Запоріжжя
Він закликав до тиску на рф та тих, хто їй допомагає.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Києва та Запоріжжя зранку 18 січня.  
 
Про це він написав у Facebook.
 
"Під ранок ворог здійснив удар балістикою по центру Києва. Є падіння уламків. Мої співчуття рідним та близьким. Пошкоджені житлові будинки, станція метро, магазини, кав’ярні та цивільна інфраструктура. Всі служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу", - зазначив президент.
 
Він також заявив, що внаслідок обстрілу Запоріжжя постраждали 10 осіб, під завалами можуть бути люди. Внаслідок атаки зруйновано інфраструктуру, пошкоджено житло багатьох людей, крамниці. Рятувальна операція триває.
 
Зеленський закликав посилити тиск на окупантів та тим, хто допомагає Росії у війні проти України.
 
"Усі, хто допомагає російській державі в цій війні, мають бути під таким тиском, щоб він був відчутний не менше, ніж ці удари. Ми можемо зробити це тільки в єдності з усім світом", - вважає глава держави.
 
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також відреагував на атаки рф на Київ.
 
"Ще один доказ того, що путін хоче війни, а не миру. Його треба змусити прийняти справедливий мир силою - максимальним економічним і військовим тиском", - написав глава МЗС в X (Twitter).
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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