Зеленський відреагував на обстріл Сум

росіяни жорстоко обстріляли центр Сум із реактивної артилерії.

російські війська завдали свідомого удару по центру Сум, влучивши в житлові будинки та цивільні об’єкти. Внаслідок атаки загинули троє людей, багато поранених, триває рятувальна операція.

Зеленський назвав обстріл "звірячим"та підкреслив, що один із снарядів РСЗВ не розірвався, пробивши стіну квартири на дев’ятому поверсі. За його словами, це яскраве свідчення бажання росії продовжувати війну.

Глава держави наголосив на необхідності тиску з боку США, Європи та світової спільноти, аби змусити кремль припинити вогонь.

"Жодного дня росія не припиняє ударів по містах і селах України. Кожного дня ми втрачаємо своїх людей через російський терор", - заявив Зеленський.

Він подякував міжнародним партнерам за підтримку санкцій та військової допомоги, які допомагають захищати життя українців.