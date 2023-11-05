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Зеленський відреагував на російський удар по 128-й бригаді на Запоріжжі

05 листопада 2023, 18:57
Зеленський відреагував на російський удар по 128-й бригаді на Запоріжжі
Володимир Зеленський
Триває відповідне розслідування.

Президент Володимир Зеленський відреагував на загибель воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у Запорізькій області внаслідок російського ракетного удару.

Про це український лідер заявив у своєму зверненні.

"Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих воїнів! Це трагедія, якої можна було уникнути. Міністр оборони Умєров доповів мені про заходи, яких вжито, щоб зʼясувати всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав", - заявив він.

Згідно зі словами Зеленського, за фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження. 

"Головне - встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій - у зоні дострілу та аеророзвідки ворога - знає, як треба поводитися під відкритим небом, як дбати про безпеку", - заявив президент.

При цьому, український лідер додав, що зараз розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, а саме: як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними.

"Друге, про що хотілося б сказати сьогодні. Коли ми проходимо такі тижні, такі як цей, сповнені болю та непростих дискусій, важливо, щоб люди розуміли: те, що в них на серці, бачать, і зміни, які потрібні, будуть зроблені. Це стосується багатьох речей, від недбалості, яка буває, до радянщини та жахливої бюрократії, які не дають Україні, не дають багатьом у наших силах оборони реалізувати свій потенціал правильно – ефективно", - додав президент.

Нагадаємо, російська армія завдала ракетного удару по розташуванню військової частини ЗСУ в одному з прифронтових сіл Запорізької області. Зокрема, загинули щонайменше 28 військових та цивільних.

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