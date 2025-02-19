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Зеленський відреагував на удар по Одесі

19 лютого 2025, 11:31
Зеленський відреагував на удар по Одесі
"росіянам не можна довіряти – на них треба тиснути заради миру", наголосив президент

В Одесі тривають рятувальні роботи після чергового російського удару по енергетичній інфраструктурі. Саме по цивільних енергетичних об’єктах, проти яких російська армія вже майже три роки не шкодує ані ракет, ані ударних дронів.

Про це після масованої атаки росії по Одесі заявив президент України Володимир Зеленський. 

"Якраз учора, після сумнозвісної зустрічі в Ер-Ріяді, стало відомо, що російські представники вкотре брехали про те, що вони нібито не завдають ударів по енергетиці. Майже в той самий час – такий удар, ударні дрони проти електротрансформаторів. І це взимку, мінус 6 градусів за Цельсієм було вночі", – наголосив президент України.
 
За словами Зеленського, зараз щонайменше 160 тисяч одеситів залишилися без тепла та електропостачання. Також, додав президент, без опалення й світла 13 шкіл, дитячий садочок, кілька лікарень Одеси.
 
"Якраз учора, після сумнозвісної зустрічі в Ер-Ріяді, стало відомо, що російські представники вкотре брехали про те, що вони нібито не завдають ударів по енергетиці. Майже в той самий час – такий удар, ударні дрони проти електротрансформаторів. І це взимку, мінус 6 градусів за Цельсієм було вночі", – наголосив президент України.
 
За словами Зеленського, зараз щонайменше 160 тисяч одеситів залишилися без тепла та електропостачання. Також, додав президент, без опалення й світла 13 шкіл, дитячий садочок, кілька лікарень Одеси.

 

Нагадаємо, у ніч проти 19 лютого росіяни завдали руйнівного удару по місту Одеса. Внаслідок ворожої атаки постраждали чотири людини, серед них дитина.

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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