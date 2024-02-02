Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський відреагував на вбивство волонтерів з Франції

02 лютого 2024, 15:37
Зеленський відреагував на вбивство волонтерів з Франції
Президент висловив співчуття рідним загиблих.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через загибель французьких волонтерів у Бериславі на Херсонщині під час російської атаки безпілотниками. 

Про це йдеться на його сторінці у Мережі Х (twitter).

"російський терор не знає кордонів і національності жертв. Відважні французькі гуманітарні працівники допомагали людям, і ми завжди будемо вдячні за їхню людяність", - наголосив Зеленський. 

Український президент висловив співчуття рідним громадян Франції та побажав якнайшвидшого одужання іншим потерпілим.

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував атаку рф та загибель французьких волонтерів у Бериславі Херсонської області. Дії окупаційних російських військ він назвав "боягузливим та негідним вчинком". 

Своєю чергою, міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що москва повинна відповісти за свої злочини. Дії  рф він назвав "варварством проти цивільного населення".

Нагадаємо, 1 лютого рф ударила по Бериславу бузпілотниками. Внаслідок атаки окупантів загинули двоє громадян Франції. Ще троє іноземців і один українець були поранені.

Франціяволонтеривійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Фіни обирають президента, і з хвилюванням стежать за США. Над Фінляндією нависла
Політика
Фіни обирають президента, і з хвилюванням стежать за США. Над Фінляндією нависла "екзистенційна загроза" з боку росії – The Guardian
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 15:49
Справжня зброя зі ШІ – це дрони, а не ядерні ракети. Якби санкції працювали, росія програла б війну із штучним інтелектом – Філліпс О'Брайен
Технології
Справжня зброя зі ШІ – це дрони, а не ядерні ракети. Якби санкції працювали, росія програла б війну із штучним інтелектом – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 12:27
Природа війни змінилася. Україна повинна подолати залежність від союзників – Валерій Залужний
Політика
Природа війни змінилася. Україна повинна подолати залежність від союзників – Валерій Залужний
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 00:27
Чи спровокує штучний інтелект нові війни? Китай та Північна Корея покладаються на ШІ у стратегічному плануванні – Hudson Institute
Технології
Чи спровокує штучний інтелект нові війни? Китай та Північна Корея покладаються на ШІ у стратегічному плануванні – Hudson Institute
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 16:38
У тіні Трампа, путіна та Орбана. ЄС намагається об'єднати свої зусилля щодо допомоги Україні – Politico
Політика
У тіні Трампа, путіна та Орбана. ЄС намагається об'єднати свої зусилля щодо допомоги Україні – Politico
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 11:32
Немає патової ситуації. Вибори в США і три можливі сценарії розвитку війни у 2024 році – Густав Грессель
Політика
Немає патової ситуації. Вибори в США і три можливі сценарії розвитку війни у 2024 році – Густав Грессель
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 08:37
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Політика
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Переклад iPress – 31 січня 2024, 16:50
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Політика
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Переклад iPress – 31 січня 2024, 13:06
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється