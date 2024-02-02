Зеленський відреагував на вбивство волонтерів з Франції

Президент висловив співчуття рідним загиблих.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через загибель французьких волонтерів у Бериславі на Херсонщині під час російської атаки безпілотниками.

Про це йдеться на його сторінці у Мережі Х (twitter).

"російський терор не знає кордонів і національності жертв. Відважні французькі гуманітарні працівники допомагали людям, і ми завжди будемо вдячні за їхню людяність", - наголосив Зеленський.

Український президент висловив співчуття рідним громадян Франції та побажав якнайшвидшого одужання іншим потерпілим.

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував атаку рф та загибель французьких волонтерів у Бериславі Херсонської області. Дії окупаційних російських військ він назвав "боягузливим та негідним вчинком".

Своєю чергою, міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що москва повинна відповісти за свої злочини. Дії рф він назвав "варварством проти цивільного населення".

Нагадаємо, 1 лютого рф ударила по Бериславу бузпілотниками. Внаслідок атаки окупантів загинули двоє громадян Франції. Ще троє іноземців і один українець були поранені.