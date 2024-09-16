Зеленський відреагував на замах на Трампа

Американські медіа писали про активну проукраїнську позицію підозрюваного.

Президент України Володимир Зеленський висловив "найкращі побажання" кандидату в президенту Дональду Трампу та його родині після стрілянини в гольф-клубі, де перебував американський політик перебував.

) Про це президент України написав у X (Twitter

Зеленський сказав, що радий дізнатися про те, що політик у безпеці та не постраждав. Він висловив сподівання на те, що всі будуть у безпеці.

"Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали. Наш принцип: верховенство права понад усе, і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі будуть в безпеці", – сказав він.