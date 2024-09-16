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Зеленський відреагував на замах на Трампа

16 вересня 2024, 13:13
Зеленський відреагував на замах на Трампа
Американські медіа писали про активну проукраїнську позицію підозрюваного.
Президент України Володимир Зеленський висловив "найкращі побажання" кандидату в президенту Дональду Трампу та його родині після стрілянини в гольф-клубі, де перебував американський політик перебував. 
 
Про це президент України написав у  X (Twitter)
 
Зеленський сказав, що радий дізнатися про те, що політик у безпеці та не постраждав. Він висловив сподівання на те, що всі будуть у безпеці. 
 
"Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали. Наш принцип: верховенство права понад усе, і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі будуть в безпеці", – сказав він. 
Дональд Трампвійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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