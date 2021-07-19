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Зеленський відвідає Грузію для підписання Декларації саміту "асоційованого тріо"

Президент України візьме участь у роботі Батумської міжнародної конференції
Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Грузії 19 липня з метою початку діяльності формату "асоційованого тріо" України, Грузії та Молдови на рівні глав держав.
Зеленський відвідає Грузію для підписання Декларації саміту "асоційованого тріо" Фото:president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 19 липня, відвідає Грузію, де підпише декларацію саміту "асоційованого тріо" та візьме участь у роботі Батумської міжнародної конференції, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу глави держави.

"19 липня 2021 року Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Грузії з метою початку діяльності формату "асоційованого тріо" України, Грузії та Молдови на рівні глав держав. Лідери трьох країн підпишуть декларацію саміту "асоційованого тріо" і проведуть спільну зустріч із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем", - ідеться в повідомленні на сайті глави держави в понеділок уранці.

У рамках візиту Зеленський також візьме участь у роботі Батумської міжнародної конференції разом із президентом Грузії Саломе Зурабішвілі, президентом Республіки Молдова Майєю Санду і президентом Європейської ради.

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19 07 2021 10:33
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