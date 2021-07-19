Зеленський відвідає Грузію для підписання Декларації саміту "асоційованого тріо"
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 19 липня, відвідає Грузію, де підпише декларацію саміту "асоційованого тріо" та візьме участь у роботі Батумської міжнародної конференції, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу глави держави.
"19 липня 2021 року Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Грузії з метою початку діяльності формату "асоційованого тріо" України, Грузії та Молдови на рівні глав держав. Лідери трьох країн підпишуть декларацію саміту "асоційованого тріо" і проведуть спільну зустріч із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем", - ідеться в повідомленні на сайті глави держави в понеділок уранці.
У рамках візиту Зеленський також візьме участь у роботі Батумської міжнародної конференції разом із президентом Грузії Саломе Зурабішвілі, президентом Республіки Молдова Майєю Санду і президентом Європейської ради.
Читайте також: Україна, Грузія і Молдова: "Асоційоване тріо" здійснить перший спільний візит до Брюсселя
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Берліні відбулася зустріч Зеленського та Штайнмаєра
- ВІДЕО Міжнародні військові навчання Sea Breeze закінчилися
- ВІДЕО У Британії показали відео, як кораблі та літаки РФ переслідували есмінець біля Севастополя
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі