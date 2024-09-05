Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський відвідає засідання "Рамштайну" цієї п'ятниці – Spiegel

05 вересня 2024, 11:03
Зеленський відвідає засідання
Візит Зеленського може надати події політичного забарвлення.

Президент України планує особисто прибути на зустріч формату "Рамштайн" і попросити західних партнерів про подальші поставки зброї для боротьби проти армії рф.

Про це пише німецький щотижневий журнал Spiegel.

Найближчої п'ятниці Зеленський візьме участь у зустрічі формату "Рамштайн" на однойменній американській авіабазі у Німеччині.

У Берліні заявили, що своїм візитом на зустріч міністрів оборони держав, які підтримують Україну, Зеленський хоче чітко окреслити серйозність ситуації, яка склалася. 

Також глава української держави попроситиме про нові поставки зброї для своєї армії, особливо ракет дальнього радіуса дії і більше засобів протиповітряної оборони.

На базі ВПС США в Рамштайні також буде німецький міністр оборони Борис Пісторіус.

Від початку повномасштабної війни рф в Україні міністри регулярно зустрічаються у форматі "Рамштайн", де вони разом з військовими обговорюють спільні зусилля, спрямовані на забезпечення України якомога більшою кількістю військової техніки. 

Атмосфера зустрічей, як правило, робоча, але візит Зеленського може надати події політичного забарвлення.

Міністр оборони України Рустем Умєров вже кілька днів перебуває в турне по найважливіших союзниках Києва і сьогодні ввечері він зустрінеться з Пісторіусом у Берліні, де головним питанням може буде те, чи зможе Німеччина надати додаткові пакети озброєнь у найближчі місяці, попри жорстку бюджетну ситуацію.

До того Умєров прибув на переговори до Вашингтона.

Адміністрація Байдена вважає, що під час візиту, що хоче наполягати на подальшому розширенні протиповітряної оборони країни на наступній зустрічі контактної групи в Рамштайні.

Володимир ЗеленськийРамштайн

Останні матеріали

Війна в Україні: Битва за Покровськ. Зробіть цвинтар надій путіна – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні: Битва за Покровськ. Зробіть цвинтар надій путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 11:16
Час для фінансування України спливає. ЄС совається, поки Київ горить – Ослунд, Фрід та Волкер
Бізнес & Фінанси
Час для фінансування України спливає. ЄС совається, поки Київ горить – Ослунд, Фрід та Волкер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 08:35
Як двоє українських пілотів-асів пролобіювали F-16. Вони не побачать, чи допоможуть ці літаки захистити Україну – WSJ
Політика
Як двоє українських пілотів-асів пролобіювали F-16. Вони не побачать, чи допоможуть ці літаки захистити Україну – WSJ
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 16:46
Байден повинен відмовитися від своєї половинчастої політики щодо України. Поки не пізно – Джозеф Боско
Політика
Байден повинен відмовитися від своєї половинчастої політики щодо України. Поки не пізно – Джозеф Боско
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 12:52
Правило вогню та збитий F-16. Історії відомі сотні чи тисячі випадків дружнього вогню проти власних літаків – Том Купер
Cуспільство
Правило вогню та збитий F-16. Історії відомі сотні чи тисячі випадків дружнього вогню проти власних літаків – Том Купер
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 00:00
Кривавий борг. Для перемоги Україні потрібно $100-150 млрд на рік, і за це має заплатити росія – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Кривавий борг. Для перемоги Україні потрібно $100-150 млрд на рік, і за це має заплатити росія – Тімоті Еш
Переклад iPress – 03 вересня 2024, 16:54
путінська кампанія 2024 року, що згасає. Натомість Україна може готувати цілу серію несподіванок – Ендрю Таннер
Політика
путінська кампанія 2024 року, що згасає. Натомість Україна може готувати цілу серію несподіванок – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 вересня 2024, 12:35
росіяни просуваються тільки на одному напрямку. Поза тим, треба створювати сильну лінію оборони – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни просуваються тільки на одному напрямку. Поза тим, треба створювати сильну лінію оборони – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 вересня 2024, 08:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється