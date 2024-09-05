Візит Зеленського може надати події політичного забарвлення.

Президент України планує особисто прибути на зустріч формату "Рамштайн" і попросити західних партнерів про подальші поставки зброї для боротьби проти армії рф.

Про це пише німецький щотижневий журнал Spiegel.

Найближчої п'ятниці Зеленський візьме участь у зустрічі формату "Рамштайн" на однойменній американській авіабазі у Німеччині.

У Берліні заявили, що своїм візитом на зустріч міністрів оборони держав, які підтримують Україну, Зеленський хоче чітко окреслити серйозність ситуації, яка склалася.

Також глава української держави попроситиме про нові поставки зброї для своєї армії, особливо ракет дальнього радіуса дії і більше засобів протиповітряної оборони.

На базі ВПС США в Рамштайні також буде німецький міністр оборони Борис Пісторіус.

Від початку повномасштабної війни рф в Україні міністри регулярно зустрічаються у форматі "Рамштайн", де вони разом з військовими обговорюють спільні зусилля, спрямовані на забезпечення України якомога більшою кількістю військової техніки.

Атмосфера зустрічей, як правило, робоча, але візит Зеленського може надати події політичного забарвлення.

Міністр оборони України Рустем Умєров вже кілька днів перебуває в турне по найважливіших союзниках Києва і сьогодні ввечері він зустрінеться з Пісторіусом у Берліні, де головним питанням може буде те, чи зможе Німеччина надати додаткові пакети озброєнь у найближчі місяці, попри жорстку бюджетну ситуацію.

До того Умєров прибув на переговори до Вашингтона.

Адміністрація Байдена вважає, що під час візиту, що хоче наполягати на подальшому розширенні протиповітряної оборони країни на наступній зустрічі контактної групи в Рамштайні.