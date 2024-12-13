Зеленський відвідає зустріч в Брюсселі, організатором якої став генсек НАТО

Також він зустрінеться з лідерами країн ЄС і НАТО.

Президент України Володимир Зеленський наступної середи перебуватиме з візитом у Брюсселі.

В нього запланована зустріч з лідерами країн Євросоюзу і НАТО.

Про це стало пише агентство Reuters.

Співрозмовники агентства розказали, що в Зеленського заплановані зустрічі з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі.

Зустріч організовує генеральний секретар НАТО Марк Рютте, і вона передбачає спільне засідання і кілька двосторонніх зустрічей із Зеленським.

Також Зеленський планує обговорити підтримку України у війні з росією.

"Це не буде зустріч, на якій будуть прийняті конкретні рішення, вона буде більш політичною, щоб обговорити найближчі тижні і місяці", – розказало джерело.