Зеленський відвідав Херсонщину

Президент Володимир Зеленський відвідав з робочою поїздкою Херсонську область.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Президент, зокрема, відвідав село Посад-Покровське, де пошкоджено велику кількість будинків, об’єкти соціальної інфраструктури. Йому доповіли, що в село поступово повертаються жителі, триває відновлення електро- та водопостачання, відбудовують амбулаторію.

Зеленський оглянув "пункт незламності" й один із мобільних будинків, які встановлено в селі.

Він також поспілкувався з жителями Посад-Покровського й поцікавився їхніми актуальними потребами. Місцеві мешканці відзначили важливість відбудови зруйнованих домівок та відновлення електропостачання.

"Намагатимемося відбудувати до зими. Наше пріоритетне завдання – електрика. Питну воду даватимуть за графіком. Зараз почнуть працювати над планом. Думаю, що все буде добре", – сказав глава держави.

Крім того, Зеленський відвідав один з енергетичних об’єктів області та ознайомився із ситуацією щодо забезпечення електроенергією населених пунктів Херсонщини, йому доповіли про перебіг відновлення електропостачання на деокупованих територіях і ремонт обладнання, зруйнованого внаслідок російських обстрілів.

У той же час Президент ознайомився із заходами, що вживаються для протидії російським обстрілам Херсона та інших населених пунктів регіону.

В обласному центрі Зеленський оглянув одне зі стаціонарних укриттів для мешканців міста, де є інтернет, генератор, обладнані місця для відпочинку.

Президента також поінформували про роботу з облаштування мобільних і стаціонарних укриттів у Херсонській області.