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ПОЛІТИКА

Зеленський відвідав Миколаїв

30 січня 2023, 16:01
Зеленський відвідав Миколаїв
Зеленський. Різдвяне вітання
Візит стався із прем’єркою Данії

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен відвідали Миколаїв, йдеться на сайті президента.

Глава держави й очільник данського уряду оглянули будівлю Миколаївської обласної військової адміністрації, яку було частково зруйновано внаслідок російського ракетного обстрілу 29 березня.

Зеленський розповів Метте Фредеріксен про руйнування, яких зазнало місто через ворожі обстріли. Він поінформував голову уряду Данії про потреби у відновленні інфраструктури Миколаєва.

Вони також відвідали Миколаївський морський торговельний порт і оглянули резервуари для зберігання олії, що були зруйновані внаслідок російських ракетних і дронових атак.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача,

Даніязеленський

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