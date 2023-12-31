Зеленський відзначив нагородами майже 700 військових

"Золоту зірку" Героя України президент вручив особисто під час поїздки у Авдіївку.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення нагородами українських військових.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

"Майже 700 воїнів. Армія. Повітряні сили. ВМС. ГУР. Пʼять Героїв України, і чотири з них – саме розвідники, воїни Головного управління розвідки. Ті, про чию героїчну роботу зараз іще не можна розповідати, але яким ми всі маємо подякувати. Наші герої", – повідомив Зеленський.

Також президент додав, ще одну "Золоту Зірку" Героя України отримав воїн Збройних Сил, молодший сержант Ігор Тимощук, якому Зеленський ососбисто вручив нагороду під час поїздки в Авдіївку.

Ще чотири воїни відзначені зараз "Хрестами бойових заслуг": солдат Олег Дуженький зі 130-го окремого розвідбату, солдат Микита Каляєв зі 115-ї окремої механізованої бригади корпусу резерву наших Сухопутних військ, капітан Богдан Мазуренко з 35-ї окремої бригади морської піхоти та майор Роман Стрижобик – 47-ма окрема механізована бригада.

Зеленський відзначив медиків, рятувальників та всіх, хто працює на перемогу.