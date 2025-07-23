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Зеленський внесе до ради президентський законопроєкт про антикорупційні інституції

23 липня 2025, 19:09
Зеленський внесе до ради президентський законопроєкт про антикорупційні інституції
Він забезпечить силу системі правопорядку, наголосив президент

Президент Володимир Зеленський анонсував внесення до Верховної Ради законопроєкту, який "буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і – дуже важливо – всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть".

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

Зеленський очікує від генпрокурора і групи очільників правоохоронних і антикорупційних органів пропозицій, які мають спрацювати. Законопроєкт буде саме президентським.
 
"Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави", – сказав він.
 
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після підписання закону, який загрожує незалежності НАБУ та САП, провів нараду з керівниками ключових правоохоронних і антикорупційних органів, заявивши, що антикорупційна система продовжить роботу і має бути очищена від російського впливу.
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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