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Зеленський вніс до ВР законопроєкт про надання полякам особливого статусу в Україні

Наразі на сайті Верховної Ради немає зареєстрованого законопроєкту
Президент Володимир Зеленський пропонує надати полякам в Україні особливий статус.
Зеленський вніс до ВР законопроєкт про надання полякам особливого статусу в Україні Фото: з вільного доступу

Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда.

За словами Дуди, президент Зеленський має внести відповідний законопроєкт на розгляд Верховної Ради сьогодні, 11 липня.

Наразі на сайті Верховної Ради немає зареєстрованого законопроєкту Володимира Зеленського про особливий статус поляків в Україні. Проте президент анонсував його внесення у травні.

Тоді Зеленський дякував польскому Сейму за закон про допомогу громадянам України, за яким наші громадяни, що вимушено переїхали до Польщі через російську агресію, отримають майже такі самі права і можливості, як і громадяни Польщі. Йдеться про легальне проживання, працевлаштування, навчання, медичну опіку, соціальні гарантії тощо.

"Це великий крок і жест великої душі, на які здатен тільки великий друг України. І цей крок не залишиться одностороннім. Найближчим часом я подам до Верховної Ради України аналогічний - дзеркальний - проєкт. Дай Боже, аби польским громадянам ніколи у житті не знадобились всі ці переваги за таких умов, за умов війни. Але ці закони мають велике символічне значення, які показують, що українці і поляки - рідні та рівні", - казав тоді Зеленський.

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11 07 2022 15:38
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