Зеленський вперше назвав кількість загиблих воїнів України на фронті

За словами президента, 31 тисяча українських військових загинули на цій війні.

Президент Володимир Зеленський уперше відповів, скільки українських воїнів загинуло у війні з росією.

Про це глава держави сказав на пресконференції 25 лютого.

"31 тисяча українських військових загинули на цій війні. Не 300 тисяч, не 150 тисяч, що там бреше путін зі своїм брехливим колом. Але тим не менш, кожен - це великі втрати для нас", - сказав президент.

Також Зеленський назвав втрати рф. За його даними, на війні загинуло 180 тисяч росіян. Всього втрат в сумі з пораненими у росіян до 500 тисяч.