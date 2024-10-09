Зеленський вперше прокоментував зрив "Рамштайну"
09 жовтня 2024, 21:07
Володимир Зеленський
Зустріч "Рамштайну" було перенесено через майбутні стихійні лиха у США.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на перенесення засідання контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн".
Про це він розповів під час пресконференції за підсумками третього саміту "Україна – Південно-Східна Європа" та двосторонніх переговорів із премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.
"Причина цілком очевидна – удар стихії по Америці, який потребує максимальної уваги президента Байдена до внутрішньої ситуації. Будь-який лідер в аналогічних обставинах залишився б у своїй країні", – розповів Зеленський.
Президент наголосив, що очікує на зустріч у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів з найближчим часом.
Як відомо, засідання контактної групи з питань оборони України форматі в "Рамштайн", що було заплановане у Німеччині на 12 жовтня, переноситься.
Так, нову дату засідання буде оголошено згодом. Раніше речниця Пентагону наголосила, що засідання Контактної групи з питань оборони України можуть відтермінувати. Вона також припустила, що з урахуванням обставин засідання у форматі "Рамштайн" може бути відкладено та об'єднано з нарадою міністрів оборони НАТО, запланованою на 17-18 жовтня.