Зеленський вперше прибув до Ісландії

Він візьме участь у засіданні Північної ради.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Ісландії з робочим візитом.

Про це глава Української держави повідомив в Тelegram-каналі.

"Вперше прибув до Ісландії з робочим візитом. Візьму участь у четвертому саміті Україна – Північна Європа та проведу двосторонні переговори з його учасниками: прем’єрами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Зустрінуся з пані Президентом і представниками парламенту країни-господаря. Візьму участь у засіданні Північної ради", - йдеться в дописі.

За словами Зеленсього, він говоритиме про підтримку Плану перемоги і про питання, у яких співпраця може бути найбільш результативною: фінансування українського виробництва зброї та далекобійних засобів, підготовка до зими, морська безпека, обмеження російського тіньового флоту, оборонна підтримка, підготовка та оснащення українських воїнів.

"Країни Північної Європи – наші принципові й рішучі союзники, а майданчик Україна – Північна Європа – один із найефективніших наших багатосторонніх форматів. Продовжуємо працювати разом, щоб реалізувати його повний потенціал", - підсумував він.