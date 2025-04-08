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Зеленський вперше визнав присутність ЗСУ у Бєлгородській області рф

08 квітня 2025, 08:18
Зеленський вперше визнав присутність ЗСУ у Бєлгородській області рф
Мета цього - захист від російських окупантів власної землі.

Президент України Володимир Зеленський вперше офіційно визнав, що українські війська знаходяться не лише у Курській, а й у Бєлгородській області рф. 

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні, розповідаючи про засідання Ставки головнокомандуючого.

"Доповідав Олександр Сирський: фронт, наша присутність у Курській області та наша присутність в Бєлгородській області. Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога, і це абсолютно справедливо – війна повинна повертатися туди, звідки вона прийшла", - оголосив Зеленський.

За його словами, головна мета це максимальий захист від російських окупантів власної землі, а також громад на Сумщині та Харківщині.

Глава держави додав, що завдяки Курській операції вдалося зменшити тиск на інших напрямках фронту, зокрема на Донеччині.

"Абсолютно важливо по фронту й надалі знищувати російську техніку, всю логістику, якою користується окупант", - додав він. 

Також Зеленський подякував кожному підрозділу, який забезпечує результат, завдає втрат російським військам й захищає українські позиції.

"І ще - Бєлгородська область. Активні дії цими днями - 225-й штурмовий полк", - зазначив президент.

 
війна в УкраїніБілгородська область

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