Зеленський вперше визнав присутність ЗСУ у Бєлгородській області рф
Президент України Володимир Зеленський вперше офіційно визнав, що українські війська знаходяться не лише у Курській, а й у Бєлгородській області рф.
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні, розповідаючи про засідання Ставки головнокомандуючого.
"Доповідав Олександр Сирський: фронт, наша присутність у Курській області та наша присутність в Бєлгородській області. Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога, і це абсолютно справедливо – війна повинна повертатися туди, звідки вона прийшла", - оголосив Зеленський.
За його словами, головна мета це максимальий захист від російських окупантів власної землі, а також громад на Сумщині та Харківщині.
Глава держави додав, що завдяки Курській операції вдалося зменшити тиск на інших напрямках фронту, зокрема на Донеччині.
"Абсолютно важливо по фронту й надалі знищувати російську техніку, всю логістику, якою користується окупант", - додав він.
Також Зеленський подякував кожному підрозділу, який забезпечує результат, завдає втрат російським військам й захищає українські позиції.
"І ще - Бєлгородська область. Активні дії цими днями - 225-й штурмовий полк", - зазначив президент.