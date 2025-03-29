Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський вперше визнав участь ЗСУ у вторгненні до Білгородської області

29 березня 2025, 10:48
Зеленський вперше визнав участь ЗСУ у вторгненні до Білгородської області
ЗСУ просунулися на кілька кілометрів через кордон під час обмеженого вторгнення до Білгородської області.

ЗСУ намагаються відволікти росіян від наступу у Донецькій та Запорізькій областях.

Президент України Володимир Зеленський вперше визнав, що ЗСУ здійснили вторгнення до Білгородської області росії.

Про це повідомило британське видання The Times, зауваживши, що назва цього регіону у виступі глави української держави не прозвучала.

Під час брифінгу Зеленський буквально сказав наступне:

"Ми готуємо відповідні кроки, щоб зменшити скупчення їхніх (російських) військ (біля курського плацдарму ЗСУ). І для цього трохи нижче Курської області ми зробили відповідні кроки, а те, що вона географічно потрапляє в Брянську область, нам байдуже".

Однак аналітики припускають, що Зеленський помилився, оскільки на півдні Курська область межує з Білгородською, а не Брянською. Крім того про бойові дії ЗСУ у прикордонні Білгородської області різні джерела повідомляють вже більше тижня, в той час як на Брянщині нічого подібного не фіксується.

Посилаючись на західних аналітиків, The Times пише, що ЗСУ просунулися на кілька кілометрів через кордон під час обмеженого вторгнення до Білгородської області.

Ні Київ, ні москва не підтвердили цю інформацію, хоча десять днів тому Міністерство оборони росії заявило, що його війська завадили п'яти українським спробам прорвати кордон на Білгородщині.

Напад на цей регіон, як припускає The Times, є спробою утримати угруповання російських сил у цьому районі, щоб путін не зміг передислокувати їх для підтримки наступу у Донецькій та Запорізькій областях.

війнаЗСУКурськВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Новий Курськ – Бєлгород? Тим часом росіяни продовжують безрезультатно атакувати – Ендрю Таннер
Cуспільство
Новий Курськ – Бєлгород? Тим часом росіяни продовжують безрезультатно атакувати – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 28 березня 2025, 14:33
Signalgate триває. Приватні дані та паролі високопосадовців США
Політика
Signalgate триває. Приватні дані та паролі високопосадовців США "гуляють" в інтернеті – Spiegel
Переклад iPress – 28 березня 2025, 12:26
Здоров’я зубів: поширені питання до стоматолога
Здоров'я
Здоров’я зубів: поширені питання до стоматолога
28 березня 2025, 10:34
Signalgate: новий виклик. Влада США порушує нацбезпеку з метою порушення прав громадян – Тімоті Снайдер
Політика
Signalgate: новий виклик. Влада США порушує нацбезпеку з метою порушення прав громадян – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 березня 2025, 07:08
Україні щойно встромили ніж у спину. І українці це знають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україні щойно встромили ніж у спину. І українці це знають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 березня 2025, 13:59
путін має модний годинник, а Європа має час. Вона має згуртуватися і дати відсіч росії – Бен Годжес і Ден Райс
Політика
путін має модний годинник, а Європа має час. Вона має згуртуватися і дати відсіч росії – Бен Годжес і Ден Райс
Переклад iPress – 27 березня 2025, 11:08
Захід має приділяти більше уваги Шпіцбергену. Український сценарій для Норвегії? – Елізабет Бро
Захід має приділяти більше уваги Шпіцбергену. Український сценарій для Норвегії? – Елізабет Бро
Переклад iPress – 27 березня 2025, 08:22
Пентюхи з Вашингтону. Як путін лестив і обманював п'ятьох президентів США – The Times
Політика
Пентюхи з Вашингтону. Як путін лестив і обманював п'ятьох президентів США – The Times
Переклад iPress – 26 березня 2025, 17:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється