Зеленський вперше визнав участь ЗСУ у вторгненні до Білгородської області

ЗСУ просунулися на кілька кілометрів через кордон під час обмеженого вторгнення до Білгородської області.

ЗСУ намагаються відволікти росіян від наступу у Донецькій та Запорізькій областях.

Президент України Володимир Зеленський вперше визнав, що ЗСУ здійснили вторгнення до Білгородської області росії.

Про це повідомило британське видання The Times, зауваживши, що назва цього регіону у виступі глави української держави не прозвучала.

Під час брифінгу Зеленський буквально сказав наступне:

"Ми готуємо відповідні кроки, щоб зменшити скупчення їхніх (російських) військ (біля курського плацдарму ЗСУ). І для цього трохи нижче Курської області ми зробили відповідні кроки, а те, що вона географічно потрапляє в Брянську область, нам байдуже".

Однак аналітики припускають, що Зеленський помилився, оскільки на півдні Курська область межує з Білгородською, а не Брянською. Крім того про бойові дії ЗСУ у прикордонні Білгородської області різні джерела повідомляють вже більше тижня, в той час як на Брянщині нічого подібного не фіксується.

Посилаючись на західних аналітиків, The Times пише, що ЗСУ просунулися на кілька кілометрів через кордон під час обмеженого вторгнення до Білгородської області.

Ні Київ, ні москва не підтвердили цю інформацію, хоча десять днів тому Міністерство оборони росії заявило, що його війська завадили п'яти українським спробам прорвати кордон на Білгородщині.

Напад на цей регіон, як припускає The Times, є спробою утримати угруповання російських сил у цьому районі, щоб путін не зміг передислокувати їх для підтримки наступу у Донецькій та Запорізькій областях.