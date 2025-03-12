Зеленський вважає переговори в Джидді успішними

Зеленський також допустив можливість запровадження нових санкцій проти рф

Незважаючи на спроби росії посварити Україну та США, переговори в Саудівській Аравії були результативними.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу.

"Я вважаю, що можна бачити різні результати в Саудівській Аравії. Відновлення допомоги, перші кроки до закінчення війни. Я вважаю, що сама зустріч у Саудівській Аравії розбиває плани росії щодо повної ескалації відносин між Україною та Америкою. Навпаки, йде деескалація і так повинно бути між партнерами", – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що йому все одно на те, чи проговорювали США можливий план перемирʼя на 30 днів з росією до того, як запропонувати його Україні.