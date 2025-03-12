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Зеленський вважає переговори в Джидді успішними

12 березня 2025, 16:53
Зеленський вважає переговори в Джидді успішними
Володимир Зеленський
Зеленський також допустив можливість запровадження нових санкцій проти рф
Незважаючи на спроби росії посварити Україну та США, переговори в Саудівській Аравії були результативними.
 
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу.
 
"Я вважаю, що можна бачити різні результати в Саудівській Аравії. Відновлення допомоги, перші кроки до закінчення війни. Я вважаю, що сама зустріч у Саудівській Аравії розбиває плани росії щодо повної ескалації відносин між Україною та Америкою. Навпаки, йде деескалація і так повинно бути між партнерами", – сказав Зеленський.
 
Він також зазначив, що йому все одно на те, чи проговорювали США можливий план перемирʼя на 30 днів з росією до того, як запропонувати його Україні.
 
"Я на це дивлюся виключно – чи це може нас наблизити до закінчення війни, чи ні. Я вважаю, що сьогодні ми повинні були продемонструвати готовність. Продемонструвати інформаційно та реально всьому світу. І я вважаю, що ми це зробили", – додав Зеленський.
 
Він також розповів, чи можуть США запровадити додаткові санкції проти рф, якщо москва відмовиться піти на 30-денне перемирʼя.
 
"Щодо санкцій чи інших кроків тиску на росію, це залежатиме від американської сторони. Це залежатиме від їхнього діалогу з російською стороною. Якщо я правильно розумію кроки миру через силу. Якщо росіяни продемонструють, що вони готові на пропозицію Америки, так само як ми. То думаю, що будуть відповідні рішення. А якщо ні, ми дуже сподіваємося, що американська сторона продемонструє те, про що вона говорила", – сказав Зеленський.

 

війна в Україніпереговори з рфросія окупанти

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