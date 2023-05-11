Зеленський вважає, що рф сама організувала атаку безпілотників на кремль

Атака не виправдала себе, оскільки навіть пропагандисти рф не повірили у цю історію.

Володимир Зеленський заявив, що росіяни самі організували фейкову атаку дроном на кремль. Але таким планом вони не досягли своєї мети.



Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC.

"Ні, зрозуміло, що ми за цим не стояли. І вони, як кажуть футболісти, попали в штангу з цією вигаданою історією, тому що як воно долетіло прямо в Кремль з України, як так, що у них не працює ППО зовсім, і як, що воно зачепилося за шпиль", - сказав він.

росіяни не оприлюднили ніяких деталей всевдо-атаки. Не вказали навіть, що за дрон нібито атакував кремль. Зеленський заявив, що метою цієї атаки було бажання росіян завдати удари у відповідь.

"Серйозно світ реагує, коли вони б'ють по цивільному населенню. Вони постійно шукають виправдовування таким діям. Багато було вбито людей в Умані, Херсоні і зовсім не військових", - додав Зеленський.

Атака не виправдала себе, оскільки навіть пропагандисти рф не повірили у цю історію.

"Я думаю, вони самі це зробили. Ні жертв, ніхто не поранений, ніщо там не відбулося. Вони самі це зробили. Я абсолютно впевнений у цьому", - наголосив президент.

Нагадаємо, у пресслужбі путіна заявили, що Україна вночі нібито намагалася завдати удару по кремлю – було збито два безпілотні літальні апарати, постраждалих немає. Після нічної "атаки" безпілотників на кремль, у москві заборонили запускати дрони.

В Офісі президента заперечили причетність України до нічних атак безпілотників на кремль.

