Зеленський вважає, що рф сама організувала атаку безпілотників на кремль
Володимир Зеленський заявив, що росіяни самі організували фейкову атаку дроном на кремль. Але таким планом вони не досягли своєї мети.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC.
"Ні, зрозуміло, що ми за цим не стояли. І вони, як кажуть футболісти, попали в штангу з цією вигаданою історією, тому що як воно долетіло прямо в Кремль з України, як так, що у них не працює ППО зовсім, і як, що воно зачепилося за шпиль", - сказав він.
росіяни не оприлюднили ніяких деталей всевдо-атаки. Не вказали навіть, що за дрон нібито атакував кремль. Зеленський заявив, що метою цієї атаки було бажання росіян завдати удари у відповідь.
Атака не виправдала себе, оскільки навіть пропагандисти рф не повірили у цю історію.
"Я думаю, вони самі це зробили. Ні жертв, ніхто не поранений, ніщо там не відбулося. Вони самі це зробили. Я абсолютно впевнений у цьому", - наголосив президент.
В Офісі президента заперечили причетність України до нічних атак безпілотників на кремль.