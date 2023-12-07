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Зеленський ввів у дію нові санкції проти росіян

07 грудня 2023, 16:59
Зеленський ввів у дію нові санкції проти росіян
Джерело: president.gov.ua
Серед них соратники Кадирова.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про набуття чинності сьогоднішнього рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій щодо громадян та компаній рф. Серед них є соратники голови Чечні Рамзана Кадирова.

Про це йдется в указі №813/2023 глави держави, оприлюдненому на сайті президента.

Як зазначається в офіційному інтернет-представництві глави держави, Зеленський ухвалив ввести в дію рішення РНБО від 7 грудня "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Контроль за виконанням рішення, набраним чинності указом, покладається на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Також наголошується, що цей указ набирає чинності з дня опублікування. В Офісі президента оприлюднили доповнення із зазначенням фіз- та юросіб, які потрапили під санкції.

Обмеження запроваджуються щодо 185 іноземців, переважно громадян рф. А також до списку потрапила 181 компанія, зареєстрована на території росії.

До переліку фізосіб, зокрема, входять Апті Алаудінов та Рамзан Ціцулаєв, які є соратниками голови Чечені Кадирова.

 

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