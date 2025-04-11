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ПОЛІТИКА

Зеленський ввів у дію нові санкції проти російських пропагандистів та тіньового флоту

11 квітня 2025, 17:46
Зеленський ввів у дію нові санкції проти російських пропагандистів та тіньового флоту
джерело president.gov.ua
Під обмеження за пропаганду та виправдовування війни потрапили 71 людина та 18 пропагандистських медіа.

Президент Володимир Зеленський сьогодні запровадив нові санкції проти осіб, які пов'язані з пропагандистським рупором кремля.

Відповідні укази № 229/2025 та № 230/2025 опубліковані на сайті президента.

"Посилюємо тиск на пропагандистів війни й тих, хто виправдовує росію, а також разом з партнерами блокуємо діяльність російського тіньового флоту. Відповідні укази вже на сайті", - розповів Зеленський.

Згідно з указом №230/2025 з 11 квітня вводиться у дію рішення "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". 

У додатку до документа вказано перелік з фізичних та юридичних осіб, проти яких запроваджено санкції. У списку 71 людина та 18 пропагандистських медіа. Серед них проект Віктора Медведчука "Другая Украина".

Так санкції запровадили проти:

  • російського пропагандиста та кореспондента "Россия 1" Олександра Сладкова;
  • російської журналістки та пропагандистки Аріни Шарапової;
  • українського політтехнолога і проросійського пропагандиста Вадима Карасьова;
  • пропагандиста Олександра Шелеста;
  • російського продюсера українського походження Юрія Бардаша.

До них застосовуються такі санкції як: блокування активів, позбавлення державних нагород; обмеження торговельних операцій; запобігання виведенню капіталів; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань та заборона поширення медіа на території України.

Указ №229/2025 вводить санкції проти російського тіньового флоту, та містить додаток з переліком осіб, причетних до його функціонування.

"Нові санкційні кроки. Посилюємо тиск на пропагандистів війни й тих, хто виправдовує росію, а також разом з партнерами блокуємо діяльність російського тіньового флоту. Відповідні укази вже на сайті. Готується й ще одне рішення РНБО щодо функціонерів. Указ – незабаром", - повідомив перед цим Зеленський.

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