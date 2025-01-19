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ПОЛІТИКА

Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти пропагандистів рф та зрадників

19 січня 2025, 15:39
Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти пропагандистів рф та зрадників
джерело president.gov.ua
За його словами, скоро будуть нові санкції.

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 19 січня, підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції проти державних зрадників.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Блокуємо пропагандистів, які працюють на росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає росії продовжувати війну. Також продовжуємо позбавляти державних нагород — на звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні", — вказано у повідомленні.

Крім того, Зеленський анансував нові санкційні рішення, які варто очікувати незабаром.

Хто у санкційному списку

В указі № 38 від 19 січня 2025 року, опублікованому на сайті Офісу президента, зазначається, що санкції запровадили проти:

  • Нестора Шуфрича (нардеп, підозрюється у держзраді);
  • Євгена Горохова (науковець, екс-депутат Донецької обласної ради);
  • Леоніда Байсарова (екснардеп);
  • Олександра Однораленка (поплічник терористів "ДНР", мав звання Героя України);
  • Леоніда Литвинова (екснардеп);
  • Євгенія Мураєва (екснардеп, підозрюється у держзраді);
  • Олега Волошина (колишній нардеп, отримав підозру у держзраді);
  • Петра Симоненка (лідер забороненої в Україні комуністичної партії);
  • Костянтина Григоришина (російський бізнесмен);
  • Сергія Карякіна (шахіст-зрадник);
  • Ружени Рубльової (актриса-колаборантка);
  • Вадима Писарєва (артист балету, колаборант);
  • Іллі Резніка (член Російської академії мистецтв);
  • Василя Герелла (російський оперний співак, заслужений артист України);
  • Світлани Крюкової (ексзаступниця головреда підсанкційного видання "Страна").

В рамках санкцій вказаним особам заблокують активи, обмежать можливість вести торгові та інші операції, вести бізнес, купувати майно та земельні ділянки і т.д. Крім того, їх позбавлять державних нагород.

В рамках нового пакета санкцій державних нагород також позбавлять Юрія Башмета, Віктора Садовничого та Юрія Бойка, який мав звання Героя України.

Володимир ЗеленськийсанкціїРНБОвійна

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