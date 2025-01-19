Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти пропагандистів рф та зрадників

За його словами, скоро будуть нові санкції.

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 19 січня, підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції проти державних зрадників.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Блокуємо пропагандистів, які працюють на росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає росії продовжувати війну. Також продовжуємо позбавляти державних нагород — на звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні", — вказано у повідомленні.

Крім того, Зеленський анансував нові санкційні рішення, які варто очікувати незабаром.

Хто у санкційному списку

В указі № 38 від 19 січня 2025 року, опублікованому на сайті Офісу президента, зазначається, що санкції запровадили проти:

Нестора Шуфрича (нардеп, підозрюється у держзраді);

Євгена Горохова (науковець, екс-депутат Донецької обласної ради);

Леоніда Байсарова (екснардеп);

Олександра Однораленка (поплічник терористів "ДНР", мав звання Героя України);

Леоніда Литвинова (екснардеп);

Євгенія Мураєва (екснардеп, підозрюється у держзраді);

Олега Волошина (колишній нардеп, отримав підозру у держзраді);

Петра Симоненка (лідер забороненої в Україні комуністичної партії);

Костянтина Григоришина (російський бізнесмен);

Сергія Карякіна (шахіст-зрадник);

Ружени Рубльової (актриса-колаборантка);

Вадима Писарєва (артист балету, колаборант);

Іллі Резніка (член Російської академії мистецтв);

Василя Герелла (російський оперний співак, заслужений артист України);

Світлани Крюкової (ексзаступниця головреда підсанкційного видання "Страна").

В рамках санкцій вказаним особам заблокують активи, обмежать можливість вести торгові та інші операції, вести бізнес, купувати майно та земельні ділянки і т.д. Крім того, їх позбавлять державних нагород.

В рамках нового пакета санкцій державних нагород також позбавлять Юрія Башмета, Віктора Садовничого та Юрія Бойка, який мав звання Героя України.