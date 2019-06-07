Зеленський вимагає звільнення чотирьох начальників регіональних митниць

Президент Володимир Зеленський закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької і Львівської митниць написати заяви про звільнення.

Зеленський закликав чиновників написати заяви самостійно протягом двох днів. Інакше він вимагає від в.о. голови ДФС Олександра Власова звільнити всіх чотирьох начальників, повідомляє "Українська правда".

У виступі, який транслювали ЗМІ, президент також заявив, що має намір у понеділок підписати указ про боротьбу з контрабандою.

"В понеділок підпишемо указ про боротьбу з контрабандою", - сказав він.

Зеленський заявив, що у працівників правоохоронних органів, митників та чиновників "є шанс виправитися".

"Країна точно буде інша. Ми точно розуміємо, що нам потрібен один місяць. Я хочу всіх попередити, що відчуття, що у нас тільки новенький Баканов, а інші правоохоронні органи ми не контролюємо, пройде після виборів до ВР. У нас буде своя прокуратура, будуть нормальні відносини з Нацполіцією. Ми до цього готові. Тому я вам всім пропоную почати працювати як нормальні люди", - сказав Зеленський.

За його словами, ті, хто не хоче працювати, повинні звільнитися.

"Бо коли у нас буде прокуратура, а вона буде після виборів у ВР, і коли у нас буде більшість, а вона буде, то буде пізно", - попередив він.

Зеленський також відзначив серйозність намірів нової владної команди боротися з контрабандою в Закарпатській області та інших регіонах України, передає "Інтерфакс-Україна".

"Хвилюватися, я думаю, зараз будуть люди, які займаються контрабандою і "кришують" цю контрабанду. Це головний привіт вам з Києва, і чому ми приїхали в такому складі", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що саме тому з ним до Закарпатті, а до цього у Львівську область приїхали в.о. голови СБУ Іван Баканов, глава Офісу президента Андрій Богдан, перший заступник голови ОП Сергій Трофімов, заступники голови ОП Андрій Гончарук та Руслан Рябошапка, помічники президента Сергій Шефір та Андрій Єрмак, новий голова Державної митної служби Максим Нефьодов, в. о. голови Державної фіскальної служби Олександр Власов.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський призначить одного з кандидатів на посаду голови Львівської ОДА Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА.