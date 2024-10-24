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ПОЛІТИКА

Зеленський вирішив не підписувати закон про скасування сезонного переведення годинників

24 жовтня 2024, 14:08
Зеленський вирішив не підписувати закон про скасування сезонного переведення годинників
Фото: unian.ua
Парламент проголосував за законопроєкт ще у липні.

Президент України Володимир Зеленський не буде підписувати законопроєкт про скасування в Україні сезонного переведення годинників на літній час, який Верховна Рада проголосувала влітку.

Про це повідомляє "ВВС Україна" із посиланням на поінформовані джерела.

Парламент проголосував за законопроєкт ще у липні, а через кілька днів його затвердив голова Ради Руслан Стефанчук, відправивши на підпис президенту.

"Не планує президент підписувати цей закон", - заявив співрозмовник  видання в Офісі президента та додав, що і терміни для його ветування уже минули.

Інше джерело ВВС, вже у фракції "Слуги народу", також заявило, що законопроєкт не набере законної сили. Співрозмовник зазначив, що Зеленський вирішив не блокувати законопроєкт ветом, щоб не ображати спікера парламенту Руслана Стефанчука, оскільки той є автором законопроєкту, але і підписувати документ не планує.

переведення годинниківВолодимир Зеленський

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