Зеленський вирішив звільнити посла України в Німеччині

Зазначається, що Макеєва неодноразово критикував попередній посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Президент України Володимир Зеленський вирішив звільнити Олексія Макеєва з посади посла України в Німеччині. Йому вже знайшли заміну.

Про це повідомляє Bild.

За даними видання, заміна Макеєва є частиною регулярної ротації численних українських дипломатів у всьому світі.

Очікується, що новим послом України в Німеччині стане Євген Корнійчук, який зараз очолює українське дипломатичне представництво в Ізраїлі.

Зазначається, що Макеєва неодноразово критикував попередній посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Ще у травні 2023 року Мельник в інтерв'ю Tagesspiegel заявляв, що його наступник не виконує свою роботу належним чином.

Окрім цього, як кажуть у дипломатичних колах, попередній посол України в Німеччині Андрій Мельник не стримував критики й у кулуарах. Однак наразі незрозуміло, чи вплинуло це на рішення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги звільнити посла, йдеться в матеріалі.

Як пише таблоїд, офіційно причиною заміни Макєєва є регулярна ротація дипломатів.

За даними Bild, Макеєв перебуватиме в Німеччині до лютого. Водночас джерела таблоїда зазначають, що документи, необхідні для його звільнення, вже надіслані до МЗС у Берліні.

Олексій Макеєв обіймає посаду посла України в Німеччині з жовтня 2022 року.

21 грудня Володимир Зеленський підписав укази про звільнення низки дипломатичних представників України. Зокрема він звільнив постійного представника України при ООН Сергія Кислицю. Замість нього посаду обійматиме Андрій Мельник.