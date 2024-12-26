Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський вирішив звільнити посла України в Німеччині

26 грудня 2024, 08:31
Зеленський вирішив звільнити посла України в Німеччині
Олексій Макеєв
Зазначається, що Макеєва неодноразово критикував попередній посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Президент України Володимир Зеленський вирішив звільнити Олексія Макеєва з посади посла України в Німеччині. Йому вже знайшли заміну.

Про це повідомляє Bild.

За даними видання, заміна Макеєва є частиною регулярної ротації численних українських дипломатів у всьому світі.

Очікується, що новим послом України в Німеччині стане Євген Корнійчук, який зараз очолює українське дипломатичне представництво в Ізраїлі.

Зазначається, що Макеєва неодноразово критикував попередній посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Ще у травні 2023 року Мельник в інтерв'ю Tagesspiegel заявляв, що його наступник не виконує свою роботу належним чином.

Окрім цього, як кажуть у дипломатичних колах, попередній посол України в Німеччині Андрій Мельник не стримував критики й у кулуарах. Однак наразі незрозуміло, чи вплинуло це на рішення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги звільнити посла, йдеться в матеріалі.

Як пише таблоїд, офіційно причиною заміни Макєєва є регулярна ротація дипломатів.

За даними Bild, Макеєв перебуватиме в Німеччині до лютого. Водночас джерела таблоїда зазначають, що документи, необхідні для його звільнення, вже надіслані до МЗС у Берліні.

Олексій Макеєв обіймає посаду посла України в Німеччині з жовтня 2022 року.

21 грудня Володимир Зеленський підписав укази про звільнення низки дипломатичних представників України. Зокрема він звільнив постійного представника України при ООН Сергія Кислицю. Замість нього посаду обійматиме Андрій Мельник.

МакеєвВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Попри продовження російського наступу, українські контратаки почастішали. Чому ресурси ЗСУ для захисту Великої Новосілки та Курахового обмежені – Ендрю Таннер
Cуспільство
Попри продовження російського наступу, українські контратаки почастішали. Чому ресурси ЗСУ для захисту Великої Новосілки та Курахового обмежені – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 08:49
Некомпетентні генерали та забуті куточки. Некомпетентність керівників – основні провали ЗСУ останнім часом – Том Купер
Політика
Некомпетентні генерали та забуті куточки. Некомпетентність керівників – основні провали ЗСУ останнім часом – Том Купер
Переклад iPress – 25 грудня 2024, 15:16
Cуспільство
"Понесе з України у синєє море кров ворожу". Українці відбили спробу штурму росіянами Херсона – Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 грудня 2024, 14:55
Політика
"Проєкт росія". План кремля з підриву демократії у США та світі – Дейв Трой
Переклад iPress – 24 грудня 2024, 11:24
Медіакриза у Британії. Енергетичні партнери путіна стають власниками ліберального видання з 233-річною історією? – розслідування Керол Кадвалладр
Політика
Медіакриза у Британії. Енергетичні партнери путіна стають власниками ліберального видання з 233-річною історією? – розслідування Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 24 грудня 2024, 08:01
Що, якщо росія переможе в Україні? Ми вже бачимо тіні похмурого 2025 року – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Що, якщо росія переможе в Україні? Ми вже бачимо тіні похмурого 2025 року – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 грудня 2024, 15:33
Бравада путіна. Вистава
Політика
Бравада путіна. Вистава "доброго царя", який вмить вирішує усі проблеми росіян
Переклад iPress – 23 грудня 2024, 11:27
Україна знищує високопоставленого генерала у москві. Тим часом північні корейці зазнають великих втрат – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна знищує високопоставленого генерала у москві. Тим часом північні корейці зазнають великих втрат – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 грудня 2024, 08:17
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється